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За матеріалами ДБР до 15 років ув’язнення засуджено чотирьох зрадників

За матеріалами ДБР до 15 років ув’язнення засуджено чотирьох зрадників

Цього тижня за матеріалами розслідування ДБР суди призначили 15 років тюрми трьом перебіжчикам, ще один зрадник отримав 14 років ув’язнення, щодо п’ятьох осіб обвинувачення направлені до суду.

● Суд визнав винним у державній зраді колишнього інспектора «Північної виправної колонії» у Херсоні. Йому призначене покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років з конфіскацією майна.

● Також до 15 років тюрми з конфіскацією майна засуджено колишнього лісничого Великобурлуцького лісництва держпідприємства «Куп’янське лісове господарство».

● У державній зраді визнано винним колишнього працівника Маріупольського слідчого ізолятора.

● Суд у Львові виніс вирок рятувальнику з Волновахи Донецької області. Суд визнав його винним у добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі і засудив на 14 років позбавлення волі.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4986

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