Сегодня был нанесён удар по российскому городу Рыльск, в чём сразу же российские пропагандисты обвинили Украину. Правда, сразу они между собой не успели согласовать, чем же это “укронацисты” ударили по городу.

В то время как одни заявляли о применении баллистических ракет MGM-140B ATACMS Block-1A с, внимание, кассетной боевой частью, другие заявляли о применении реактивных снарядов РСЗО HIMARS… Откровенно говоря, разница между этими боеприпасами существенная, а потому, такая несогласованность версий сразу же бросилась в глаза и похоже, для российских пропагандистов было важно просто ретранслировать какие-то иностранные названия, для обвинения Украины в применении западных ракет по мирному населению россии.

И вот, по российским информационным площадкам уже несётся волна про террор против гражданского населения, возбуждение уголовного дела СК, машку захарову рвёт на фашистский крест негодования и она угрожает поднять тему предновогоднего террора на заседании Совбеза ООН.

Собственно, как обычно много шума… А на самом деле, был ли мальчик, оу, простите, ATACMS, ну или HIMARS?

Прежде всего, официально удар по Рыльску в СОУ не подтвердили.

Но, хочу обратить внимание на то, что российские ресурсы все как один заявляют об ударах кассетными боеприпасами. Но при этом, на фото и видео, сделанных с места ударов, отчётливо видны воронки, одна из которых успела заполниться водой, но её размер вполне можно оценить.

От кассетных суббоеприпасов, будь то М74 для ATACMS или М77 для HIMARS таких глубоких и объёмных воронок не остаётся. А вот на что эта воронка похожа? На последствия прилёта ОФАБ-250 или УМПБ Д-30СН. Кроме того, на одном из видео мы видим полностью разрушенную секцию здания, что от кассетных субобоеприпасов просто невозможно.

Остаётся открытым только вопрос, это был внештатный сход авиационной бомбы, отказ УМПК, что очень часто случается, либо намеренный удар по Рыльску, с целью отвлечения внимания от утреннего удара по Киеву и попытки дискредитации Украины, как страны, якобы применяющей западные ракеты против мирно населения – Трамп, памаги, астанави “украноцистаф”!

В общем, не всё так однозначно, есть над чем поразмыслить.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/23308

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