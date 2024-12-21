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Относительно проведённой ГУР МО Украины операции по уничтожению военно-транспортного самолёта Ан-72 на аэродроме "Остафьево" в московской области

Относительно проведённой ГУР МО Украины операции по уничтожению военно-транспортного самолёта Ан-72 на аэродроме Остафьево в московской области

Как известно, в ночь на 12 декабря ГУР МО Украины поспособствовали детонации одного из двигателей военно-транспортного самолёта Ан-72, принадлежавшего военно-морскому флоту. Оценочные потери противника - 4,5 миллиона долларов.

Но, на самом деле, эта потеря имеет куда большее значение, чем, кажется на первый взгляд.

Дело в том, что Ан-72 это уникальный военно-транспортный самолёт, с выдающимися характеристиками, который был спроектирован ОКБ им. О.К. Антонова и производился в Украине. После распада СССР у россии осталось в эксплуатации около 40 самолётов Ан-72 и на сегодняшний день, работоспособными остаются менее половины. Но, как вы понимаете, производство этого самолёта в россии отсутствует.

Ан-72 обладает уникальными характеристиками в своём классе, особенно как двухдвигательный реактивный самолёт с возможностью укороченного взлёта и посадки.

российские войска крайне нуждаются в аналоге такого самолёта, но произвести, что-то подобное ей просто невозможно. Поэтому ликвидация этого борта, это очень болезненный удар, который стоит оценивать даже не столько по ориентировочной себестоимости самолёта, а по его уникальности, что ценник повышает в разы.

Но важен и другой фактор – репутационный. На территории россии, в московской области, на аэродроме "Остафьево", детонирует уникальная техника, производить которую россия не в состоянии. В то время, как российские спецслужбы находят и подговаривают в Украине разных дурачков, которые поджигают автомобили военных, в россии горит и детонирует боевая авиационная техника…

То, что называется, почувствуйте разницу!

Джерело: https://t.me/zloyodessit/23307

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