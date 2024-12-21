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ФРН відправила в Україну 6-й комплекс ППО IRIS-T в рамках військової допомоги — Шольц

ФРН відправила в Україну 6-й комплекс ППО IRIS-T в рамках військової допомоги — Шольц

Наразі не уточнюється, який саме комплекс буде поставлено — SLS чи SLM. Адже комплекси відрізняються один від одного шасі, ракетами та дальністю перехоплення повітряних цілей.

▪️IRIS-T SLS — це система ППО ближньої дії. Дальність ураження ракети — 12 км за висоти цілі до 8 км.

▪️IRIS-T SLM — це новітня система ППО середньої дальності дії. Збільшено потужність двигуна ракет та головка самонаведення. Дальність роботи комплексу збільшена до 40 км та 20 км за висотою цілі.

Джерело: https://t.me/vekha/101639

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