Ілон Маск стає фактично новим обличчям MAGA-республіканців, витісняючи Дональда Трампа — Newsweek

Критики руху MAGA зазначають, що мільярдер мав очевидний вплив на новообраного президента на тлі переговорів щодо законопроекту про витрати і це свідчить про зростання ролі Маска серед республіканців.

Один з експертів сказав Newsweek, що «влада республіканців, схоже, лежить на Маску» після того, як магнат допоміг скасувати двопартійний закон про урядові витрати. Джона Голдберг, головний редактор консервативного інтернет-журналу The Dispatch, сказав, що роль Маска в провалі законопроекту про бюджетний дефолт стала першим випадком, коли Трамп був «виведений з-під удару» кимось іншим.

Кілька діячів Демократичної партії заявили, що Маск є справжнім «президентом» після того, як Трамп, схоже, пішов за його прикладом, денонсувавши початкову двопартійну постійну резолюцію про урядові витрати.

Маск опублікував пост на X, платформі соціальних мереж, раніше відомій як Twitter, якою він володіє, закликаючи законодавців відхилити законопроект і пропонуючи, щоб кожен, хто його підтримав, був відправлений у відставку.

Невдовзі Трамп виступив з аналогічним запереченням, закликавши до збільшення ліміту боргу і попередивши, що будь-який республіканець, який підтримає законопроект, повинен зіткнутися з викликом на праймеріз.

Маск продовжував публікувати десятки повідомлень із засудженням початкового плану витрат, здавалося, прирікаючи його шанси на ухвалення і збільшуючи ймовірність шатдауну.

Після того, як законопроект був відхилений, Голдберг сказав CNN: "Це перший раз, коли Дональд Трамп виявився популістом, якого хтось переграв".

Аналітики зазначають, що Маск привернув до себе увагу в соціальних мережах — він просував порядок денний разом з виборцями Трампа так, як ніколи раніше не робив цього.

"Марджорі Тейлор Грін не могла цього зробити. Метт Гетц не міг цього зробити. Ніхто з них не міг цього зробити. Вся їхня влада походить від Трампа. Навіть Такер Карлсон не міг цього зробити. Це перший раз, коли хтось сказав: "Спрямуйте на мене прожектор, я керую порядком денним", і це спрацювало. Я не можу уявити, що Трампу це сподобається", — додав Голдберг.

Трамп, звісно, заперечив, що Маск вплинув на його рішення щодо законопроекту, заявивши, що вони нібито не обговорювали його до того, як Маск опублікував свої зауваження в X.

Ще однією ознакою зростаючого впливу Маска є те, що багато законодавців від Республіканської партії просувають надуману ідею про те, що Маск може замінити Майка Джонсона на посаді наступного спікера Палати представників.

У Конституції немає нічого, що говорить про те, що цю посаду повинен займати член Конгресу або хтось, хто народився в США. Маск народився в Південній Африці і отримав громадянство США в 2002 році.

Опитування, проведене в середу, показало, що переважна більшість республіканців — 81% — підтримують те, щоб Маск відігравав помітну роль в адміністрації Трампа.

"Ілон Маск не має жодного державного титулу. Він нікуди не обирався і наразі не відіграє жодної формальної ролі в Республіканській партії. Але на даний момент він є найпотужнішим голосом в американській політиці, використовуючи свою платформу X, щоб перекричати республіканців у Палаті представників, які були готові погодитися з законопроектом про державне фінансування лише кілька днів тому.

Захоплює те, що Маск взяв на себе ініціативу виступити проти планів спікера Майка Джонсона, перш ніж Дональд Трамп, хоч і з запізненням, дійшов до тієї ж самої думки. На даний момент влада в республіканців, схоже, переходить до Маска.

Трамп не терпить конкурентів у боротьбі за увагу громадськості — і останнє, що він буде терпіти, це того, хто має реальну політичну владу.

Отже, хоча "спікер Маск" може сподобатися деяким республіканцям у Палаті представників, цього не станеться, поки Трамп залишається лідером Республіканської партії. Їхній союз за взаємною згодою може проіснувати недовго після 20 січня", — зазначає Марк Шанахан, доцент кафедри політичної участі в британському Університеті Суррея.

Джерело: https://t.me/znua_live/182203

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