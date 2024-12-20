В рф хотят усилить контроль в интернете, а также предлагают запретить иностранную музыку

● Роскомнадзор усилит контроль над россиянами в интернете.

Из нового приказа ведомства следует, что Роскомнадзор будет получать данные об интернет-пользователях, которые посещают заблокированные в рф сайты через VPN.

Операторы связи будут обязаны предоставлять РКН информацию, «позволяющую идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование».

Данные меры, как утверждается, направлены на предотвращение доступа к запрещенной в стране информации и на «защиту граждан от возможных негативных последствий».

● Депутат госдуры Андрей Луговой предложил запретить иностранную музыку, размещённую на российских музыкальных стриминговых платформах.

"Я считаю, что музыка — это пропаганда, это то, что влияет на молодёжь. И я думаю, мы отдельно этот вопрос изучим на нашей комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела. Не должно быть иностранного участия. Либо не более двадцати процентов. А то мы так далеко с вами не уедем", — заявил Луговой.

Отметим, что Луговой — бывший офицер КГБ и ФСБ, соавтор множества законопроектов, ужесточивших российское законодательство. В частности, он был одним из разработчиков закона о "суверенном интернете", лоббировал законопроекты об иноагентах и нежелательных организациях, а также о конфискации имущества за распространение так называемых фейков о российской армии.

● Что будут пить россияне — решать государству.

Выбор алкоголя в ресторанах и барах россии также возьмут на себя власти. В Минсельхозе сообщили, что с 1 апреля 2025 года в картах вин общепита будет не менее 20% позиций российских производителей. Как утверждают местные эксперты, принятие ГОСТа по оформлению винных карт, а в будущем — закона об обязательной квоте отечественных напитков может привести к сокращению предложения импортного алкоголя. То есть пить россияне будут обязаны лишь вина изготовленные на родине.

Джерело: https://t.me/znua_live/181911

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