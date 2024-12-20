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Країни G7 розглядають зниження цінової стелі для російської нафти – Bloomberg

Країни G7 розглядають зниження цінової стелі для російської нафти – Bloomberg

“Велика сімка” вивчає способи посилити "стелі цін" на російську нафту, оскільки прагнуть краще оцінити здатність Москви фінансувати війну проти України.

Обговорюються варіанти від повного ембарго до зниження цінової стелі, яка зараз становить $60 за барель.

Джерела Bloomberg повідомляють, що її можуть знизити до $40, що значно нижче ціни нафти Brent ($72,7).

Однак, поки що жодного рішення не прийнято, додають джерела.

Джерело: https://t.me/vekha/101600

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