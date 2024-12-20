росія не може компенсувати втрати тактичної авіації у війні проти України: скільки і яких літаків виробляє її ВПК

За даними Генерального штабу ЗСУ, за неповний 2024 рік Повітряно-космічні сили рф безпосередньо під час бойових дій втратили 40 літаків різних типів. Причому в цей список не входять ті, що зазнали пошкоджень з різних причин, трощі або були знищені диверсійними групами. Усього сумарно було нейтралізовано 53 машини. І у зв'язку з цим постає запитання: а що в росії з виробництвом авіації?

Докладніше про це – у матеріалі спільного проєкту OBOZ.UA та групи "Інформаційний спротив".

Втрати ПКС рф у 2024 році

Для початку – модифікації літаків, які противник втратив протягом цього року:

А-50 – 3 літаки, виробництво відсутнє;

Су-25 – 16 літаків, виробництво відсутнє;

Су-27 – 1 літак, виробництво відсутнє;

Су-30 – 2;

Су-34 – 18;

Су-35 – 2;

Су-57 – 2;

МіГ-31 – 1 літак, виробництво відсутнє;

Іл-22 – 1 літак, виробництво відсутнє;

Іл-76 – 2 літаки;

Ту-22М3 – 3 літаки, виробництво відсутнє;

невстановленого типу – 2 літаки.

Як бачимо, значну частину знищених або пошкоджених літаків російський військово-промисловий комплекс не виробляє, а тому кожна така втрата для ПКС рф болісна. Особливо це стосується втрати унікальних літаків ДРЛО типу А-50 та Іл-22М11.

А що з літаками, виробництво яких сяк-так, але в росії все-таки є? Скільки та яких типів випустили російські підприємства у 2024 році?

Але перш ніж відповісти на ці запитання, трохи попередньої інформації. А саме – яке виробництво авіації було в росії в попередні роки.

Виробництво авіації рф до 2024 року

Піковим роком в історії сучасного російського авіабудування був 2014-й, коли ПКС рф отримали 101 бойовий літак різних типів. Потім розпочався процес спаду виробництва і показники були такими:

2015-й – 89;

2016-й – 72;

2017-й – 49;

2018-й – 51;

2019-й – 20;

2020-й – 23;

2021-й – 20;

2022 рік – Повітряно-космічні сили рф отримали 29 нових і модернізованих винищувачів: Су-57 – 6, Су-35 – 7, Су-34 – 10, Су-30СМ – 4, Як-130 – 2.

2023 рік – було передано 26 літаків, серед яких: Су-57 – 2 (ідентифіковано дві машини, хоча російські джерела передбачали партію у 8 одиниць), Су-35 – 10, Су-34 – 6, Су-30СМ – 4, Як-130 – 4.

Так, у період з 2019 року та протягом повномасштабної війни щороку ПКС рф отримували до 30 бойових та навчально-бойових літаків. Незважаючи на регулярні втрати бойової авіації, повернутися на показник 100 літаків або хоча б 50 вони не могли, що свідчить про серйозні технічні та технологічні проблеми авіабудування рф.

Передача авіації ПКС рф у 2024 році

● Су-34

Протягом 2024 року Повітряно-космічні сили рф отримали 10 фронтових бомбардувальників-винищувачів Су-34, які передавались п'ятьма партіями по два літаки.

Першу партію Новосибірським авіаційним заводом імені В.П. Чкалова (НАЗ) було передано 5 квітня, другу – 17 червня, третю – 2 вересня, четверту – 9 жовтня, а п'яту – 25 листопада.

Варто зазначити, що поставлені у 2024 році літаки є виконанням зобов'язань за укладеним у серпні 2022 року міністерством оборони росії контрактом з Об'єднаною авіабудівною корпорацією (ОАК), згідно з яким цього року ПКС рф мали отримати 15 літаків Су-34, а отримали всього 10.

Як завжди в російських засобах масової інформації, а також на профільних майданчиках регулярно згадувалося, що НАЗ станом на початок 2024 року передав 163 літаки Су-34, але при цьому жодного разу не зазначалося, скільки з них безпосередньо в строю.

Також згідно з верифікованими втратами Су-34, з 2022 року ПКС рф втратили 35 літаків цього типу, відповідно з неверифікованими – понад 75.

● Су-35

За поточний період 2024 року Комсомольським-на-Амурі авіаційним заводом імені Ю.О. Гагаріна (КнААЗ) було передано ПКС рф чотири партії багатофункціональних винищувачів Су-35 (по 2 літаки).

Першу партію з двох Су-35С було передано 12 квітня, а другу – 8 травня, третю – 12 вересня, четверту – 11 листопада.

Так, ПКС рф отримали 8 винищувачів Су-35С, що менше за ескадрилью, але, зважаючи на все, повністю відповідає виробничим можливостям КнААЗ.

Варто зазначити, що з 2009 року російські ПКС отримали 120 серійних літаків Су-35С (з яких 17 з 2022 року).

Згідно з верифікованими втратами Су-35, з 2022 року ПКС рф втратили 7 літаків цього типу. Відповідно з неверифікованими – понад 25.

● Су-57

З початку 2024 року КнААЗ передав ПКС рф дві партії багатофункціональних винищувачів нібито п'ятого покоління – Су-57 (по 2 літаки).

Першу партію з двох (за версією російських пропагандистів, нібито з трьох) Су-57 було передано 12 вересня, а другу – 11 листопада. Так, ПКС отримали 4 (5) винищувачів Су-57.

З 2022 року росіяни втратили один літак цього типу. Відповідно з неверифікованими – 2.

● Су-30

Тільки 10 серпня Іркутський авіаційний завод (ІАЗ) виготовив і передав міністерству оборони росії першу і на сьогодні єдину партію винищувачів Су-30СМ2 в кількості 2 одиниць.

● Як-130

Іркутський авіаційний завод 10 червня 2024 року передав першу і поки що останню у цьому році партію навчально-бойових літаків Як-130.

З 2020 року це п'ята партія згідно з контрактом від 25 серпня 2020 року, за яким має бути здійснено постачання 25 машин. Усього ПКС рф мають у своєму складі понад 120 літаків Як-130 в боєздатному стані.

Висновки

Виробництво тактичної авіації в росії на сьогодні не демонструє різкого зростання виробництва і є швидше стагнацією. Практично всі процеси проходять на дрібносерійному рівні, а обсяги виробництва (навіть з урахуванням не такого активного застосування авіації в епіцентрі загроз, як у перші місяці повномасштабного вторгнення) не дозволяють росії повністю компенсувати навіть ті втрати авіації, яких вона зазнає в зоні бойових дій в Україні.

До кінця року, звичайно, може бути здійснена ще одна передача одного або двох типів бойових літаків, але навіть це кардинально не вплине на статичні цифри виробництва – до 30 на рік, що порівняно з втратами аж ніяк не корелюється.

Джерело: obozrevatel.com

Автор: Олександр Коваленко

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