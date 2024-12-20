«Коалиция дронов» с 2025 года начнет поставку Украине «десятков тысяч» беспилотников

Страны, входящие в «коалицию дронов» и «морскую коалицию», в рамках формата «Рамштайн» начнут с января 2025 года поставлять Украине «десятки тысяч» беспилотников различных типов. Об этом заявил заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард.

«Могу подтвердить, что в январе ожидается значительное изменение — мы начнем поставлять десятки тысяч дронов через коалиции морских и беспилотных возможностей, которые Великобритания возглавляет вместе с нашими партнерами из Норвегии и Латвии», — приводит «Европейская правда» слова Полларда.

Заместитель министра также отметил, что британское правительство продолжит работать с Украиной, содействуя ее прогрессу на пути к членству в НАТО. Помимо этого, Великобритания совместно с Контактной группой по вопросам обороны Украины и международными союзниками будет ускорять поставки оружия Киеву, повышая «цену ведения войны» для России.

Кроме того, Поллард сообщил, что новый пакет военной помощи Украине на $286 млн, о котором стало известно 19 декабря, будет включать $233 млн, выделенных Международным фондом помощи Украине, управляемым Великобританией. Эти средства пойдут на закупку ключевого военного оборудования, включая системы ПВО, их комплектующие, а также на усиление боевых возможностей ВМС Украины. В частности, планируется приобрести передовые разведывательные БПЛА, беспилотные надводные аппараты последнего поколения, дроны для разминирования и барражирующие боеприпасы.

«Коалиция дронов» была создана в 2024 году для поддержки украинских военных в их противостоянии российской агрессии. В объединение вошли почти 20 стран. В рамках инициативы Латвия, в частности, предоставляет полигоны и производственные мощности для тестирования новых беспилотных технологий, что способствует их совершенствованию. Великобритания организовала конкурс на разработку и закупку FPV-дронов, получив 265 заявок.

Джерело: nigroll.com

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