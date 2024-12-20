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Оперативна інформація станом на 16.00 20.12.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 20.12.2024 щодо російського вторгнення

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту зросла до 146.

Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема скидають КАБ, та здійснювати атаки на всіх напрямках лінії бойового зіткнення. Сили оборони тримають рубежі та вживають заходів для недопущення прориву оборони.

Загарбники не припиняють застосовувати артилерію по територіях прикордонних областей, що межують з рф. Під ворожими обстрілами опинилися райони населених пунктів Велика Писарівка, Олександрівка, Винторівка, Яструбщина Сумської області; Тимофіївка Харківської області; Клюси Чернігівської області.

П’ять штурмових дій загарбників зупинили наші воїни поблизу Синьківки, Петропавлівки, Загризового та Лозової на Куп’янському напрямку, ще три боєзіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Ямполівки, Тернів, Іванівки, Торського, Григорівки та Серебрянського лісу. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже 11 боєзіткнень, з яких чотири тривають до цього часу.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивали шість ворожих спроб просунутись вперед поблизу населеного пункту Часів Яр, наразі тривають три боєзіткнення.

На Торецькому напрямку противник, за підтримки авіації, чотири рази марно атакував позиції наших військ в районі населених пунктів Торецьк та Леонідівка. Також ворог скинув авіабомбу в районі Костянтинівки.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 31 раз атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Даченське, Вовкове, Піщане, Нововасилівка, Новоєлизаветівка, Новоолексіївка та Українка, п’ять боєзіткнень тривають дотепер.

На Курахівському напрямку наші оборонці відбивали 19 боєзіткнень в районах населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Андріївка, Курахове, Дачне, Дальнє, Костянтинопольське та Костянтинопіль. Шістнадцять ворожих штурмів вже відбито нашими захисниками, тривають ще три боєзіткнення.

На Времівському напрямку зупинено 13 штурмів противника поблизу Успенівки, Дальнього, Янтарного, Розливу, Богатиря, Великої Новосілки, Макарівки, Новосілки, Новополя та Новодарівки, ще три штурми продовжуються до цього часу.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили одну спробу противника просунутись вперед в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку в районі острова Козацький противник сьогодні два рази без успіху штурмував позиції наших оборонців.

Сорок бойових зіткнень відбулось сьогодні на Курському напрямку, крім того, ворог завдав одного ракетного удару та 260 артилерійських обстрілів.

На Харківському, Сіверському та Гуляйпільському напрямках з початку доби ворог активних дій не проводив.

Підтримуйте Сили оборони!

Боротьба триває!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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