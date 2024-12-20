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Лідери Європейського Союзу мають намір уникати прямої критики Китаю за його підтримку війни росії проти України на саміті в Брюсселі цього тижня — Bloomberg

Лідери Європейського Союзу мають намір уникати прямої критики Китаю за його підтримку війни росії проти України на саміті в Брюсселі цього тижня — Bloomberg

Згідно з проектом заяви за підсумками саміту, з яким ознайомилися журналісти і який ще може змінитися до того, як лідери затвердять його в четвер, Іран і Північна Корея «рішуче засуджуються» за підтримку війни росії, надання москві зброї, а у випадку з Пхеньяном — військ, повідомляє агентство Bloomberg.

Кілька країн ЄС наполягали на включенні Китаю до вищевказаного списку і можуть підняти питання про це на саміті. Один із співрозмовників сказав, що Україна нібито просила ЄС не ставити Китай на один рівень з Іраном і Північною Кореєю. Але український чиновник заперечив це, заявивши, що Київ не звертався з таким проханням.

Стриманість ЄС у присоромленні Китаю контрастує з останнім раундом санкцій, спрямованих проти кількох китайських компаній за допомогу росії у розробці ударних безпілотників і обхід торговельних обмежень ЄС щодо технологій, які використовуються в озброєннях або необхідні для їх створення.

Китай і Гонконг залишаються найбільшими постачальниками обмежених критичних технологій до росії. Підтримка Пекіна зросла в останні місяці і включає в себе геопросторову розвідку, яка допомагає росії завдавати ударів по Україні, повідомляло раніше агентство Bloomberg.

Це призвело до того, що G7 посилила свою критику Китаю, назвавши Пекін пособником російської війни на початку цього року. НАТО використовувала схожі формулювання, нагадують журналісти.

Джерело: https://t.me/znua_live/181916

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