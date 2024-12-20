Втрати мобілізованих росіян ― підрахунки окупантів

Окупаційна армія держави-агресора росії у період з 21 вересня 2022 року по 31 жовтня 2024 року нарахувала втрат мобілізованих солдатів під час розпочатої нею війни проти України у кількості 98641 одиниць особового складу.

▶ ️Найбільших втрат серед мобілізованих зазнали:

• угруповання військ “центр” зс рф ― 21710 окупантів;

• угруповання військ “запад” зс рф ― 20155 окупантів;

• угруповання військ “восток” зс рф ― 16770 окупантів;

• угруповання військ “юґ” зс рф ― 16465 окупантів;

• угруповання військ “днєпр” зс рф ― 10449 окупантів;

• угруповання військ зс рф у Запорізькій області ― 10120 окупантів;

• угруповання військ “сєвєр” зс рф ― 2972 окупанти.

Вказана статистика не враховує втрати російських загарбників з числа контрактників, строковиків, найманців та інших іррегулярних формувань агресора.

▶ ️ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений воєнний злочин буде справедлива відплата

Джерело: https://t.me/DIUkraine/5049

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