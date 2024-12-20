Сильна позиція і гарантії безпеки – основа майбутньої дипломатії України

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Київ працює над посиленням України, щоб наступного року з’явилася можливість перейти до дипломатії. Про це президент Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами у Брюсселі 19 грудня.

▶ Київ прагне миру, проте результативні переговори можуть початися лише за умови, що Україна матиме сильну позицію як у дипломатичному, так і військовому відношенні.

▶ Запорукою стабільного миру є гарантії безпеки для України, найкращою із яких є вступ до ЄС і повноцінне членство в НАТО.

▶ Наразі москва продовжує говорити мовою ультиматумів і плекає марні сподівання примусити українців до капітуляції.

▶ У МЗС України підкреслюють, що Україна не прийме жодних «мирних» ініціатив, розроблених без її участі.

Джерело: https://t.me/spravdi/43695

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