Як одне фото Google Maps допомогло розкрити гучне вбивство річної давнини

Знімок Google, на якому чоловік вантажить в багажник свого авто великий білий пластиковий пакет, допоміг розкрити гучне вбивство на півночі Іспанії, повідомляє поліція.

Автівки Google регулярно курсують вулицями різних міст по всьому світу, роблячи фото, які потім можна побачити на сервісі Street View.

На одному з таких зображень зафіксовано момент, коли тіло жертви нібито вивозили, щоб потім позбутися.

Це допомогло іспанській поліції знайти людей, причетних до вбивства 33-річного кубинця, що зник безвісти понад рік тому.

Його розчленовані рештки знайшли на цвинтарі минулого тижня.

Про зникнення чоловіка стало відомо в листопаді 2023 року.

До поліції звернувся родич жертви. Він розповів, що вони регулярно спілкувалися телефоном.

Після періоду мовчання родич почав отримувати підозрілі повідомлення з номера телефону зниклого чоловіка. В них йшлося про те, що він зустрів жінку, збирається разом з нею виїхати з Іспанії, а найближчим часом змінить номер телефону.

У родича виникла підозра, що повідомлення написав зловмисник, який видає себе за зниклого. Тому він вирішив звернутися до поліції.

За словами слідчих, вони зосередилися на двох людях, яких зрештою заарештували: жінці, яку назвали партнеркою зниклого, та чоловікові, який, як стверджують, також був її партнером.

Місцеві жителі були вражені цією новиною, оскільки вважали імовірного вбивцю "тихим, приятельським чоловіком".

Обвинувачених взяли під варту, розслідування триває.

Автомобіль з Google Maps надав зачіпку, хоча "вирішального значення" для розкриття справи це не має, заявила в середу національна поліція на пресконференції.

Це не перший випадок, коли Google Maps допомагає розкрити злочин.

У 2022 році влада Італії використала Google Maps і Street View, щоб розшукати сицилійця, засудженого за вбивство. Він був у списку найнебезпечніших втікачів Італії. Його теж знайшли в Іспанії.

Джерело: bbc.com

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