Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:22
Просмотров: 95

Як одне фото Google Maps допомогло розкрити гучне вбивство річної давнини

Як одне фото Google Maps допомогло розкрити гучне вбивство річної давнини

Знімок Google, на якому чоловік вантажить в багажник свого авто великий білий пластиковий пакет, допоміг розкрити гучне вбивство на півночі Іспанії, повідомляє поліція.

Автівки Google регулярно курсують вулицями різних міст по всьому світу, роблячи фото, які потім можна побачити на сервісі Street View.

На одному з таких зображень зафіксовано момент, коли тіло жертви нібито вивозили, щоб потім позбутися.

Це допомогло іспанській поліції знайти людей, причетних до вбивства 33-річного кубинця, що зник безвісти понад рік тому.

Його розчленовані рештки знайшли на цвинтарі минулого тижня.

Про зникнення чоловіка стало відомо в листопаді 2023 року.

До поліції звернувся родич жертви. Він розповів, що вони регулярно спілкувалися телефоном.

Після періоду мовчання родич почав отримувати підозрілі повідомлення з номера телефону зниклого чоловіка. В них йшлося про те, що він зустрів жінку, збирається разом з нею виїхати з Іспанії, а найближчим часом змінить номер телефону.

У родича виникла підозра, що повідомлення написав зловмисник, який видає себе за зниклого. Тому він вирішив звернутися до поліції.

За словами слідчих, вони зосередилися на двох людях, яких зрештою заарештували: жінці, яку назвали партнеркою зниклого, та чоловікові, який, як стверджують, також був її партнером.

Місцеві жителі були вражені цією новиною, оскільки вважали імовірного вбивцю "тихим, приятельським чоловіком".

Обвинувачених взяли під варту, розслідування триває.

Автомобіль з Google Maps надав зачіпку, хоча "вирішального значення" для розкриття справи це не має, заявила в середу національна поліція на пресконференції.

Це не перший випадок, коли Google Maps допомагає розкрити злочин.

У 2022 році влада Італії використала Google Maps і Street View, щоб розшукати сицилійця, засудженого за вбивство. Він був у списку найнебезпечніших втікачів Італії. Його теж знайшли в Іспанії.

Джерело: bbc.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В рф хотят усилить контроль в интернете, а также предлагают запретить иностранную музыку
Сегодня 10:34    78
російські хакери здійснили масштабну кібератаку на держреєстри України
Сегодня 08:22    102
СБУ запобігла вбивству свідка у кримінальній справі, де полковнику Служби безпеки пропонували 1 млн американських доларів хабаря
Сегодня 07:31    121
Справу Миколи Тищенка скерували до суду, народного депутата обвинувачують у побитті військового — ДБР
18.12.2024 07:30    172
ЄС готує власний аналог Starlink майже за $11 млрд — Bloomberg
17.12.2024 07:15    150
Апеляційний суд залишив у силі довічне позбавлення волі військовому, який у Дніпрі розстріляв своїх колег
12.12.2024 08:37    262
СБУ і Нацполіція знешкодили наркосиндикат, який виготовляв масштабні партії психотропів на Черкащині
12.12.2024 06:46    221
СБУ та Нацполіція затримали рекетирів, які «вибивали» гроші з важкопораненого воїна ЗСУ та його дружини
11.12.2024 09:51    216
Кіберзлочинці здійснили спробу атакувати оборонні підприємства та українських захисників
10.12.2024 07:05    179
Уряд продовжив проєкт «єЧерга» ще на два роки
08.12.2024 08:38    198
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 