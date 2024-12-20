В адміністрації Трампа посади обіймуть щонайменше 13 мільярдерів - ABC News

Канал зазначив, що це буде "найбагатша президентська адміністрація у сучасній історії". Загалом сукупний чистий капітал найбагатших членів його адміністрації може перевищити $460 млрд. Згідно з федеральними законами про етику, багаті кандидати та призначенці Трампа повинні будуть позбутися акцій, які можуть викликати конфлікт інтересів, і будуть зобов'язані розкрити свою фінансову інформацію.

До адміністрації увійдуть:

● Ілон Маск, керівник Департаменту ефективності уряду ($439 млрд);

● Леандро Ріццуто-молодший, посол в Організації американських держав: (3,5 млрд);

● Уоррен Стівенс, посол у Сполученому Королівстві ($3,4 млрд);

● Лінда Макмехон, міністр освіти (до $3 млрд);

● Говард Лютник, міністр торгівлі ($2,2 млрд);

● Чарльз Кушнер, посол у Франції ($1,8 млрд);

● Джаред Айзекман, адміністратор NASA (1,8 млрд);

● Томас Барак-молодший, посол у Туреччині ($1 млрд);

● Стівен Віткофф, спеціальний посланник на Близькому Сході (1 млрд);

● Френк Бісіганано, комісар Управління соціального забезпечення ($1 млрд);

● Скотт Бессент, міністр фінансів (точний розмір стану не уточнюється);

● Вівек Рамасвамі, керівник Департаменту державної ефективності ($1 млрд);

● Девід Сакс (власний капітал невідомий);

● Келлі Леффлер, адміністратор управління малим бізнесом ($800 млн);

● Дуг Бергам, міністр внутрішніх справ ($100 млн);

● Мехмет Оз, адміністратор центрів Medicare та Medicaid ($100 млн).

Уявляю, наскільки ці мільярдери стануть багатшими наприкінці президентського терміну Трампа... І як не згадати відповідь мільярдера та найбільшого у світі інвестора Уоррена Баффета на запитання: "Як ви заробили свій статок?"

Я просто не свистів вдома...

Джерело: https://t.me/Ol_Sharp/21079

Новости портала «Весь Харьков»