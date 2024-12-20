В адміністрації Трампа посади обіймуть щонайменше 13 мільярдерів - ABC News
Канал зазначив, що це буде "найбагатша президентська адміністрація у сучасній історії". Загалом сукупний чистий капітал найбагатших членів його адміністрації може перевищити $460 млрд. Згідно з федеральними законами про етику, багаті кандидати та призначенці Трампа повинні будуть позбутися акцій, які можуть викликати конфлікт інтересів, і будуть зобов'язані розкрити свою фінансову інформацію.
До адміністрації увійдуть:
● Ілон Маск, керівник Департаменту ефективності уряду ($439 млрд);
● Леандро Ріццуто-молодший, посол в Організації американських держав: (3,5 млрд);
● Уоррен Стівенс, посол у Сполученому Королівстві ($3,4 млрд);
● Лінда Макмехон, міністр освіти (до $3 млрд);
● Говард Лютник, міністр торгівлі ($2,2 млрд);
● Чарльз Кушнер, посол у Франції ($1,8 млрд);
● Джаред Айзекман, адміністратор NASA (1,8 млрд);
● Томас Барак-молодший, посол у Туреччині ($1 млрд);
● Стівен Віткофф, спеціальний посланник на Близькому Сході (1 млрд);
● Френк Бісіганано, комісар Управління соціального забезпечення ($1 млрд);
● Скотт Бессент, міністр фінансів (точний розмір стану не уточнюється);
● Вівек Рамасвамі, керівник Департаменту державної ефективності ($1 млрд);
● Девід Сакс (власний капітал невідомий);
● Келлі Леффлер, адміністратор управління малим бізнесом ($800 млн);
● Дуг Бергам, міністр внутрішніх справ ($100 млн);
● Мехмет Оз, адміністратор центрів Medicare та Medicaid ($100 млн).
Уявляю, наскільки ці мільярдери стануть багатшими наприкінці президентського терміну Трампа... І як не згадати відповідь мільярдера та найбільшого у світі інвестора Уоррена Баффета на запитання: "Як ви заробили свій статок?"
Я просто не свистів вдома...
Джерело: https://t.me/Ol_Sharp/21079