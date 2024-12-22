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США обвинили Китай в поддержке россии в агрессии против Украины

США обвинили Китай в поддержке россии в агрессии против Украины

Постпред США при ООН Роберт Вуд выступил с критикой на заседании Совбеза ООН, заявив, что Китай, хотя и провозглашает необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность, не применяет свое влияние на россию, чтобы остановить агрессию против Украины.

Вуд подчеркнул, что Китай продолжает поставлять рф товары двойного назначения, поддерживающие ее ВПК. Это включает материалы для изготовления бомб, запчасти для техники, оборудования для оружейных заводов, а также технологии для производства дронов и ракет.

Вместо конструктивного использования своего влияния, Китай оказывает политическое прикрытие россии, повторяя кремлевскую пропаганду и фактически игнорируя принципы Устава ООН.

Вуд подчеркнул, что для достижения мирного разрешения конфликта Китай должен прекратить поставки военных материалов россии, наложить санкции на рф и призвать москву вывести свои войска из Украины.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/47561

Новости портала «Весь Харьков»

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