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От WhatsApp потребовали сдать ФСБ переписку и данные россиян

От WhatsApp потребовали сдать ФСБ переписку и данные россиян

WhatsApp официально включен в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), сообщает «Роскомсвобода». Это дает Федеральной службе безопасности (ФСБ) возможность запрашивать у мессенджера ключи для расшифровки переписки пользователей.

В случае отказа предоставить ключи шифрования WhatsApp могут заблокировать, как это пытались сделать с Telegram в 2018 году. Однако наличие сервиса в реестре не означает автоматической передачи данных о переписке пользователей. Включение в реестр ОРИ может происходить как по решению Роскомнадзора и ФСБ, так и по инициативе самой компании.

Статус ОРИ также обязывает сервисы хранить данные пользователей, включая информацию об их действиях, переписке, фото, аудио- и видеозвонках. Эти данные должны передаваться в ФСБ по запросу, а постоянный доступ к информации обеспечивается с помощью специального оборудования, которое организатор распространяемой информации обязан установить за свой счет.

Минувшим летом пользователи в россии жаловались на сбои в работе WhatsApp. Михаил Климарев, директор Общества защиты интернета, предположил, что эти проблемы могли быть связаны с тестированием возможной блокировки мессенджеров российскими властями. Роскомнадзор же заявил, что сбои якобы вызваны DDoS-атаками на операторов связи из-за рубежа.

В декабре жители Дагестана, Чечни и Ингушетии столкнулись с проблемами доступа к интернету. По словам сотрудников провайдера «Энергоинформ», сбои были вызваны блокировкой, инициированной Роскомнадзором. Это затронуло работу не только WhatsApp, но и Telegram, а также ряда других интернет-ресурсов на Северном Кавказе.

WhatsApp остается единственным из сервисов Meta, который не заблокирован в россии. Facebook и Instagram с 2022 года были внесены в реестр запрещенной информации по решению Генеральной прокуратуры.

В августе «Вёрстка» со ссылкой на источники сообщила, что российские власти начали подготовку к возможной блокировке WhatsApp. По информации издания, в россии планируется замена мессенджера на отечественный аналог, разработанный VK на базе платформы «ТамТам» от Mail.Ru Group.

Джерело: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»

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