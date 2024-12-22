Ракетний крейсер США помилково збив американський винищувач F/A-18 над Червоним морем — Associated Press

Два пілоти ВМС США були збиті в неділю над Червоним морем в результаті «дружнього вогню», заявили американські військові, що стало найсерйознішим інцидентом, який загрожував військам за більш ніж рік американських операцій проти єменських повстанців-хуситів.

Обидва пілоти були знайдені живими після катапультування з підбитого літака, один з них отримав незначні поранення. Але збиття літака підкреслює, наскільки небезпечним став коридор Червоного моря через постійні напади на судноплавство з боку підтримуваних Іраном хуситів, незважаючи на те, що американська і європейська військові коаліції патрулюють цю територію.

За даними Центрального командування (CENTCOM), збитий F/A-18 злетів з палуби авіаносця USS Harry S. Truman.

«Крейсер USS Gettysburg, який входить до складу авіаносної ударної групи USS Harry S. Truman, помилково обстріляв і збив літак F/A-18», — йдеться у повідомленні CENTCOM.

За описом військових, збитий літак був двомісним винищувачем F/A-18 Super Hornet, приписаним до «Червоних розбійників» 11-ї ударної винищувальної ескадрильї з військово-морської авіабази Оушена, штат Вірджинія.

Не зовсім зрозуміло, як «Геттісберг» міг прийняти F/A-18 за ворожий літак або ракету, особливо зважаючи на те, що кораблі в бойовій групі залишаються пов'язаними як за допомогою радарів, так і за допомогою радіозв'язку.

Проте Центральне командування повідомило, що раніше військові кораблі і літаки збили кілька безпілотників хуситів і протикорабельну крилату ракету, запущену повстанцями.

Ймовірно, моряки помилково здійснили "дружній вогонь" через інтенсивність дій ворога, у них залишалися лічені секунди на прийняття рішень, зазначають в Associated Press.

Джерело: https://t.me/znua_live/182384

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