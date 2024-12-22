Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:50
Просмотров: 84

Ракетний крейсер США помилково збив американський винищувач F/A-18 над Червоним морем — Associated Press

Ракетний крейсер США помилково збив американський винищувач F/A-18 над Червоним морем — Associated Press

Два пілоти ВМС США були збиті в неділю над Червоним морем в результаті «дружнього вогню», заявили американські військові, що стало найсерйознішим інцидентом, який загрожував військам за більш ніж рік американських операцій проти єменських повстанців-хуситів.

Обидва пілоти були знайдені живими після катапультування з підбитого літака, один з них отримав незначні поранення. Але збиття літака підкреслює, наскільки небезпечним став коридор Червоного моря через постійні напади на судноплавство з боку підтримуваних Іраном хуситів, незважаючи на те, що американська і європейська військові коаліції патрулюють цю територію.

За даними Центрального командування (CENTCOM), збитий F/A-18 злетів з палуби авіаносця USS Harry S. Truman.

«Крейсер USS Gettysburg, який входить до складу авіаносної ударної групи USS Harry S. Truman, помилково обстріляв і збив літак F/A-18», — йдеться у повідомленні CENTCOM.

За описом військових, збитий літак був двомісним винищувачем F/A-18 Super Hornet, приписаним до «Червоних розбійників» 11-ї ударної винищувальної ескадрильї з військово-морської авіабази Оушена, штат Вірджинія.

Не зовсім зрозуміло, як «Геттісберг» міг прийняти F/A-18 за ворожий літак або ракету, особливо зважаючи на те, що кораблі в бойовій групі залишаються пов'язаними як за допомогою радарів, так і за допомогою радіозв'язку.

Проте Центральне командування повідомило, що раніше військові кораблі і літаки збили кілька безпілотників хуситів і протикорабельну крилату ракету, запущену повстанцями.

Ймовірно, моряки помилково здійснили "дружній вогонь" через інтенсивність дій ворога, у них залишалися лічені секунди на прийняття рішень, зазначають в Associated Press.

Джерело: https://t.me/znua_live/182384

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Як українці надихнули Тімоті Снайдера написати про свободу
Сегодня 09:45    44
Ізраїльська ППО не змогла перехопити «гіперзвукову» балістичну ракету єменських хуситів
Сегодня 09:33    63
Дональд Трамп планує після вступу на посаду президента США продовжувати допомагати Україні
Сегодня 09:21    76
Новий підрозділ ЗСУ опікуватиметься культурною спадщиною
Сегодня 09:16    73
США обвинили Китай в поддержке россии в агрессии против Украины
Сегодня 09:04    94
80 человек отравились на презентации рейтинга “101 лучший ресторан Лос-Анджелеса”
Сегодня 08:57    85
Від миротворців з США до газу, НАТО і матюків: все про переговори Зеленського у Брюсселі
Сегодня 08:45    100
Силовое безумие
Сегодня 08:27    111
Почують кожного окупанта ― як працює радіоелектронна розвідка ГУР МО України?
Сегодня 08:22    81
Харківщина, 22 грудня
Сегодня 08:18    77
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 