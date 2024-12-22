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Ізраїльська ППО не змогла перехопити «гіперзвукову» балістичну ракету єменських хуситів
Вона влучила по дитячому майданчику в центрі Тель-Авіва.
Внаслідок удару постраждали 5 людей.
Єменські хусити стверджують, що завдали удар ракетою власного виробництва «Palestine-2».
Але існує аргументоване припущення, що насправді це нова версія іранської «гіперзвукової» ракети «Fattah», яка була продемонстрована у 2023 році і передана іранцями своїм єменським проксі.
Джерело: https://t.me/Tsaplienko/66004