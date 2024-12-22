У США чинна членкиня Палати представників від Техасу майже пів року не з'являлася у Конгресі

Виявилося, що вона проживає у будинку для літніх людей і має серйозні проблеми зі здоров'ям.

Республіканка Кей Грейнджер представляє свій округ у Конгресі майже 30 років, зараз їй 81. У 2023-му році конгресвумен вирішила не переобиратися на новий строк і у березні 2024-го пішла з посади керівника Комітету з асигнувань. Востаннє вона голосувала 24 липня і з літа брала участь у єдиному публічному заході в листопаді.

Оскільки Грейнджер з літа зникла з публічного поля зору і перестала голосувати, а Палата розглядала бюджет, місцеві журналісти спробували дізнатися, що відбувається, і кілька днів тому виявили, що конгресвумен останні пів року мешкає в будинку для літніх людей із порушеннями пам'яті. Місцеві жителі розповіли журналістам, що вже кілька разів бачили її недалеко від закладу "загубленою та дезорієнтованою".

При цьому представниця округу у відставку не йшла, тому і її офіс і вона сама продовжує отримувати зарплату. Повноваження Грейнджер закінчаться 3 січня.

Як зазначила газета Dallas Express, родина політикині знала про її хворобу, однак з "невідомих причин вирішила про це не повідомляти".

У будинку для літніх людей журналістам відмовили в інтерв'ю з Грейнджер, однак заявили, що тепер "це її дім".

Джерело: https://t.me/znua_live/182379

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