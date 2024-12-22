80 человек отравились на презентации рейтинга “101 лучший ресторан Лос-Анджелеса”

По меньшей мере 80 человек отравились устрицами на презентации рейтинга “101 лучший ресторан Лос-Анджелеса”, состоявшейся 3 декабря в театре “Голливуд Палладиум”.

На этом мероприятии присутствовали сотни гостей, еду и напитки которым подавали бригады самых популярных ресторанов и баров Южной Калифорнии. Входные билеты на презентацию стоили от 159 долларов.

Присутствовавшие рассказывали в социальных сетях об “очень веселой атмосфере”. Однако фуршет обернулся проблемами со здоровьем для многих участников.

По информации Департамента общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес, по меньшей мере 80 гурманов заболели норовирусом – предположительно из-за употребления сырых устриц. В этом ведомстве также добавили, что ведут санитарное расследование данного инцидента.

Норовирус – очень заразное заболевание, вызывающее рвоту и понос. Болезнь может сопровождаться болью в животе, лихорадкой, ломотой в теле, обезвоживанием и головной болью. Этот вирус иногда называют “желудочным гриппом”.

Массовое отравление прокомментировала Хиллари Мэннинг, пресс-секретарь газеты “Лос-Анджелес Таймс”. Это издание публикует упомянутый список лучших ресторанов и организует связанные с ним мероприятия.

Мэннинг заявила, что все устрицы куплены у спонсора мероприятия и поставщика морепродуктов – компании Santa Monica Seafood. Моллюски передали поварам одного из ресторанов-участников.

Она добавила, что сотрудники Департамента здравоохранения “проверили хранение и обработку устриц в ресторане, а также протоколы и стандарты безопасности хранения пищевых продуктов на мероприятии и обнаружил, что и ресторан, и организаторы мероприятия выполнили и даже превысили все требования к безопасности пищевых продуктов”.

Согласно кулинарному этикету, устриц принято есть живыми – варят обычно не слишком качественные раковины. Тепловую обработку применяют также в тех случаях, когда отвращение к поеданию сырого продукта превалирует над “гурманской эстетикой”.

При поедании сырых устриц действительно можно подцепить паразитов и вирусы, поэтому для таких кулинарных изысков их не просто вылавливают в море, а выращивают в специальных бассейнах.

Джерело: nigroll.com

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