Дональд Трамп планує після вступу на посаду президента США продовжувати допомагати Україні

Про це повідомила газета Financial Times (FT) з посиланням на команду республіканця.

Водночас Трамп, за словами джерел видання, має намір вимагати від членів НАТО збільшити витрати на оборону до п'яти відсотків ВВП на рік. Як розповіли журналістам співрозмовники, знайомі з перебігом переговорів, найближчі помічники обраного президента США із зовнішньої політики під час консультацій у поточному місяці повідомили високопоставленим європейським чиновникам про його позицію.

Наразі лише 23 з 32 членів НАТО витрачають на військові потреби щонайменше два відсотки свого ВВП на рік, що є цільовим показником НАТО, затвердженим на саміті НАТО в Уельсі у 2014 році. Збільшення цих витрат до п'яти відсотків означало б більш ніж їхнє подвоєння, зазначає FT. Один із європейських чиновників, знайомих із планами Трампа, у розмові з виданням зазначив, що йдеться радше про "три або більше відсотки" ВВП. Він уточнив, що США збираються обговорити цю тему на саміті Північноатлантичного альянсу в Гаазі в червні 2025 року.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/29797

Новости портала «Весь Харьков»