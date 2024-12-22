З Сирії евакуювали 34 людини ― деталі операції ГУР та МЗС

21 грудня 2024 року за дорученням Президента України Володимира Зеленського внаслідок успішної операції ГУР МО та МЗС України з території Сирії через Ліван евакуйовано 34 людини ― 31 громадянина України та трьох громадян Сирії, родичів громадян України з законним правом в’їзду на територію нашої держави.

Серед групи ― 15 дітей.

Дякуємо за допомогу у здійсненні місії ліванській стороні, зокрема генеральному менеджеру спортивних та молодіжних закладів у Лівані ― доктору Наджи Хаммуду, а також авіакомпанії Sky Up за постійну підтримку.

За сприяння у проведенні евакуаційної місії також висловлюємо вдячність владі Республіки Молдова.

Евакуйовані громадяни вже приземлились в аеропорту Кишинева, звідки далі вирушать додому в Україну.

“Дякую Воєнній розвідці України та посольству України в Лівані за можливість повернутись в Україну та побачити своїх рідних ― вперше за 10 років”, ― сказала евакуйована громадянка України.

“Здійснена нині важлива операція з порятунку українців із Сирії ― черговий доказ, що Україна допомагає своїм громадянам ― скрізь, всюди і завжди. Воєнні розвідники разом з колегами з МЗС роблять все можливе, щоб захистити права наших людей, допомогти кожному й кожній, хто опинився в біді”, ― наголосив начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов.

Нагадаємо, починаючи з серпня 2024 року за дорученням Президента України Володимира Зеленського ГУР МО та МЗС здійснили чотири етапи евакуації із території Лівану та врятували 302 людини ― 217 українців та 85 громадян інших держав.

ГУР МО та МЗС продовжують надавати усю необхідну допомогу громадянам України на Близькому Сході.

Скористатися допомогою держави можна зателефонувавши до Посольства України в Ліванській Республіці за телефоном (+961) 5921668 або електронною поштою: emb_lb@mfa.gov.ua.

Також доступна цілодобова гаряча лінія Міністерства закордонних справ України за номером +38-044-238-16-57.

Україна завжди докладає зусиль, щоб допомогти своїм громадянам у складні часи в будь-якій точці світу.

Слава Україні!

Джерело: https://t.me/DIUkraine/5064

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