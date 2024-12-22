Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:34
Просмотров: 90

Актуальні події 16 – 21 грудня 2024 року

Актуальні події 16 – 21 грудня 2024 року

Важливо:

❗САП та НАБУ наголошують на необхідності повноцінного та остаточного скасування так званих правок Лозового й на рівні закону наділення керівника САП повноваженням підписувати запит про екстрадицію – https://cutt.ly/teNgEWRq

▶ ️Підозра:

одному з колишніх обласних керівників управління стратегічних розслідувань у Сумській області – https://cutt.ly/7eNjmQIB

▶ ️Запобіжний захід:

Суд на 2 місяці продовжив строк дії обов’язків нардепу, підозрюваному в незаконному збагаченні – https://cutt.ly/ZeNgR7T7

▶ ️Завершено слідство:

● у справі стосовно першого заступника Міністра аграрної політики та продовольства України та колишнього заступника Міністра економіки України – https://cutt.ly/teNgTnWS

● у справі стосовно колишнього голови апеляційного суду Черкаської області – https://cutt.ly/SeNgTOap

● та у справі щодо заволодіння зерном на суму майже 23 млн грн – https://cutt.ly/FeNgTJhP

▶ ️Вирок:

● 7,6 та 4,6 років позбавлення волі – оголошено вирок голові Дружківського міського суду Донецької області та колишньому прокурору Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури Донецької області – https://cutt.ly/aeNgT7es

● Оголошено вирок одному з учасників організованої групи за надання неправомірної вигоди колишньому заступнику Міністра розвитку громад – https://cutt.ly/NeNgYiMV

● Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок судді одного з райсудів Київщини – https://cutt.ly/geNgYhRf

● Незаконне заволодіння 43,5 млн грн коштів УДП «Укрхімтрансаміак» – АП ВАКС залишила без змін вирок директору приватного товариства – https://cutt.ly/UeNgYm8z

▶ ️Рішення ВС:

● За касаційною скаргою САП на новий апеляційний розгляд скеровано справу стосовно ексголови, члена Рахункової палати та її племінника – https://cutt.ly/AeNgYAUV

● Справу "про депутатські компенсації" після виправдання колишнього народного депутата знову розгляне АП ВАКС – постанова Верховного Суду – https://cutt.ly/yeNgYCzA

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2663

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Напередодні Фіцо розповів про розмову із Зеленським стосовно транзиту російського газу через Україну
Сегодня 09:57    33
Як українці надихнули Тімоті Снайдера написати про свободу
Сегодня 09:45    40
Дональд Трамп планує після вступу на посаду президента США продовжувати допомагати Україні
Сегодня 09:21    74
Новий підрозділ ЗСУ опікуватиметься культурною спадщиною
Сегодня 09:16    71
З Сирії евакуювали 34 людини ― деталі операції ГУР та МЗС
Сегодня 09:09    80
США обвинили Китай в поддержке россии в агрессии против Украины
Сегодня 09:04    92
Від миротворців з США до газу, НАТО і матюків: все про переговори Зеленського у Брюсселі
Сегодня 08:45    97
Силовое безумие
Сегодня 08:27    108
Почують кожного окупанта ― як працює радіоелектронна розвідка ГУР МО України?
Сегодня 08:22    79
Оперативна інформація станом на 08.00 22.12.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:14    89
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 