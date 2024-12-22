Актуальні події 16 – 21 грудня 2024 року

Важливо:

❗САП та НАБУ наголошують на необхідності повноцінного та остаточного скасування так званих правок Лозового й на рівні закону наділення керівника САП повноваженням підписувати запит про екстрадицію – https://cutt.ly/teNgEWRq

▶ ️Підозра:

одному з колишніх обласних керівників управління стратегічних розслідувань у Сумській області – https://cutt.ly/7eNjmQIB

▶ ️Запобіжний захід:

Суд на 2 місяці продовжив строк дії обов’язків нардепу, підозрюваному в незаконному збагаченні – https://cutt.ly/ZeNgR7T7

▶ ️Завершено слідство:

● у справі стосовно першого заступника Міністра аграрної політики та продовольства України та колишнього заступника Міністра економіки України – https://cutt.ly/teNgTnWS

● у справі стосовно колишнього голови апеляційного суду Черкаської області – https://cutt.ly/SeNgTOap

● та у справі щодо заволодіння зерном на суму майже 23 млн грн – https://cutt.ly/FeNgTJhP

▶ ️Вирок:

● 7,6 та 4,6 років позбавлення волі – оголошено вирок голові Дружківського міського суду Донецької області та колишньому прокурору Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури Донецької області – https://cutt.ly/aeNgT7es

● Оголошено вирок одному з учасників організованої групи за надання неправомірної вигоди колишньому заступнику Міністра розвитку громад – https://cutt.ly/NeNgYiMV

● Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок судді одного з райсудів Київщини – https://cutt.ly/geNgYhRf

● Незаконне заволодіння 43,5 млн грн коштів УДП «Укрхімтрансаміак» – АП ВАКС залишила без змін вирок директору приватного товариства – https://cutt.ly/UeNgYm8z

▶ ️Рішення ВС:

● За касаційною скаргою САП на новий апеляційний розгляд скеровано справу стосовно ексголови, члена Рахункової палати та її племінника – https://cutt.ly/AeNgYAUV

● Справу "про депутатські компенсації" після виправдання колишнього народного депутата знову розгляне АП ВАКС – постанова Верховного Суду – https://cutt.ly/yeNgYCzA

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2663

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