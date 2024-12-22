Новий підрозділ ЗСУ опікуватиметься культурною спадщиною

У Збройних Силах з‘явився спеціальний підрозділ із захисту культурної спадщини

Його основне завдання — координувати дії щодо захисту, збереження та запобігання знищенню об’єктів культурної спадщини, які можуть опинитися під загрозою внаслідок бойових дій. У новий підрозділ ЗСУ потраплять військовослужбовці, які мають освіту та попередній досвід роботи у сфері культури, археології, історії та музейної справи. Угрупування належить до структури цивільно-військового співробітництва ЗСУ.

Створення підрозділу затвердив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та Міноборони після тривалих консультацій з міжнародними партнерами, Мінкультом та громадськістю. Також це рішення, як повідомляє Міноборони, потрібне для впровадження на національному рівні положень Конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту, прийнятої в Гаазі 1954 року.

За підрахунками Мінкульту на 25 листопада 2024 року, в Україні пошкоджені або зруйновані 2 130 об‘єктів культурної інфраструктури, не враховуючи потерпілі пам’ятки культурної спадщини. Остаточну цифру нині неможливо підрахувати через тимчасову окупацію території Луганської, Запорізької, Донецької та Херсонської областей.

Серед об‘єктів культури найбільше потерпіли клуби й бібліотеки — загалом це майже 1800 будівель. Також пошкоджені майже 300 закладів мистецької освіти, музеїв та галерей. Найбільше зафіксовано збитків у Харківській області: у нашому регіоні постраждали від бойових дій 58,9% клубів, бібліотек і музеїв.

Джерело: nakypilo.ua

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