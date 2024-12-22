Напередодні Фіцо розповів про розмову із Зеленським стосовно транзиту російського газу через Україну
"У нас є розбіжності в питанні транзиту газу через Україну. Я запитав його, чи буде він готовий транзитувати інший газ, окрім російського", – сказав Фіцо.
Зеленський, за його словами, виключив можливість того, що Україна може транзитувати будь-який газ.
"Він запитав, чи можемо ми собі уявити, що будемо платити за газ, який фінансує війну", – описав розмову Фіцо.
• Контракт між Україною та росією на транзит газу спливає 1 січня 2025 року. Україна заявила, що не планує подовжувати дію контракту.
• Європейський Союз вже підготувався до зупинки транзиту. Частка російського газу в Європі знизилась до 6%, а російського газу, що йде через Україну – до 4%.
• Єврокомісар із питань енергетики Ден Йоргенсен підтвердив, що ЄС активно готується до повного завершення газового співробітництва з росією. "Наш основний пріоритет – повністю розірвати енергетичні зв’язки між ЄС та росією", – заявив Йоргенсен.
Напомню, что российский газ покупают Словакия (через нашу трубу) и Венгрия (через турецкую).
А российскую нефть - Венгрия и Словакия (через нашу трубу).
И обе капитально зае...
Джерело: https://t.me/ShrikeNews/19296