Напередодні Фіцо розповів про розмову із Зеленським стосовно транзиту російського газу через Україну

"У нас є розбіжності в питанні транзиту газу через Україну. Я запитав його, чи буде він готовий транзитувати інший газ, окрім російського", – сказав Фіцо.

Зеленський, за його словами, виключив можливість того, що Україна може транзитувати будь-який газ.

"Він запитав, чи можемо ми собі уявити, що будемо платити за газ, який фінансує війну", – описав розмову Фіцо.

• Контракт між Україною та росією на транзит газу спливає 1 січня 2025 року. Україна заявила, що не планує подовжувати дію контракту.

• Європейський Союз вже підготувався до зупинки транзиту. Частка російського газу в Європі знизилась до 6%, а російського газу, що йде через Україну – до 4%.

• Єврокомісар із питань енергетики Ден Йоргенсен підтвердив, що ЄС активно готується до повного завершення газового співробітництва з росією. "Наш основний пріоритет – повністю розірвати енергетичні зв’язки між ЄС та росією", – заявив Йоргенсен.

Напомню, что российский газ покупают Словакия (через нашу трубу) и Венгрия (через турецкую).

А российскую нефть - Венгрия и Словакия (через нашу трубу).

И обе капитально зае...

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/19296

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