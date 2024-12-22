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Неизвестные БПЛА наделали шума в Казани. Часть заходила на цели с востока

Неизвестные БПЛА наделали шума в Казани. Часть заходила на цели с востока

Как сообщают росмедиа, сразу пять из них врезались в жилые дома. Ещё один атаковал промышленный объект.

российское Минобороны сразу же заявило, что 3 БПЛА они поразили средствами ПВО, а ещё 3 – подавили РЭБом. Это явка с повинной. Судя по видео, подавили РЭБом в одну и ту же высотку.

Казань находится в 1000 км от Украины по прямой.

По числу признанных в самой рф потерь Татарстан – на втором месте. Вожди Татарстана купаются в деньгах и собирают политические бонусы, массово отправляя наёмников убивать украинцев.

Так что любые катаклизмы в Татарстане заведомо оправданы, даже если они созданы руками российских военных. И такого будет больше. Карма.

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У мінвбивства рф кажуть, що цієї ночі збили 42 дрони, зокрема 20 над орловською областю. Також кацапська ППО працювала у ростовській, брянській, курській областях та над кубанню.

Джерело: https://t.me/kopytkoav/742, https://t.me/huyovy_kharkiv/167331

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