Кримінал
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Сегодня 08:27
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Силовое безумие

Силовое безумие

Сумасшедший силовой диктат – похоже именно тот единственный аргумент в решении любых задач, который понятен для российского вождя. Путин демонстрирует свою непоколебимость, играет главного силовика России в пиджаке, излучает раздражительную бесстрашность перед лицом любых испытаний, подобных эпической гибели генерала МО РФ Кириллова от рук молодого узбекского мигранта, реализовавшего теракт уровня «Моссада». Путин в ходе ежегодной прямой линии исполнял довольно обыденную программу в духе: «ни шагу назад», «победа любой ценой», как завещали радикальные сталинисты.

Сила и ничего кроме силы, таковы подспудные посылы его итогового в 2024 году отмодерированного общения с российскими массами. Именно в этом ключе было принято решение о приравнивании СВОшников к участникам ВОВ, и теперь бывшие насильники и убийцы будут образцами «защитников отечества». Таков фетиш и посыл грядущего 2025 года. Особенно удручающе такая перспектива выглядит на фоне провала президентского «года семьи», который завершается дискуссией о легализации многоженства в РФ и показателем разводов на уровне 80% от совокупного числа зарегистрированных браков!

Видится, что грозные почины Кремля разбиваются о каменистые реалии российского общественного ландшафта. Именно поэтому любые государственные инициативы воспринимаются часто как изначальный фасадный материал для сокрытия неприглядности действительных процессов. Тем более у Путина нет четкости в ответах на насущные вопросы, начиная от незнания сроков завершения войны против Украины, глубины падения рубля, сроках «освобождения» Курской области и заканчивая проблемой удешевления ипотеки либо катастрофической утечкой нефти в районе Керченского пролива. Он выдает лишь расплывчатые формулировки, которые походят на «цели «СВО», которые важны, но неизвестны. Главное ведь не качество высказанных мыслей, а их устрашающий эффект или наоборот – убаюкивающее влияние на умы людей.

Путин продолжает укреплять имидж страны-террориста для России, которая идет путем обособления от всего остального мира ради возможности пропихивать выгодные ей решения с помощью исключительно оружейных инструментов. Гвоздь программы устрашения – баллистическая ракета «Орешник», новая кузькина мать, опирающаяся на старые разработки. Раздухаренный от ее мощи российский диктатор даже предложил устроить высокотехнологичную воздушно-ракетную «дуэль» со странами Запада, выбрав объект на территории Киева. Настолько колоссальное презрение к людской жизни, ведь завтра Путин может предложить протестировать мощь российского ПВО, предложив, к примеру США ударить ракетой по Москве. Отчетливый пациент больницы имени Кащенко. Правда налет дронов на Казань, и неудачные попытки местных сбивать БПЛА из стрелкового оружия, вызвали в МИД РФ приступ безграничной злобы, ведь любому нероссийскому «терроризму нет оправдания». А ведь еще вчера мир ужаснулся от кадра ударов российской баллистики по центру Киева.

Помимо ударов с воздуха российская агрессивность продолжается и на земле. Путин искренне радуется ежедневным захватам квадратных километров чужой территории, и категорически отказывается от разговоров о перемирии. Людоед сожалеет лишь об одном: совершить широкомасштабное нападение по его мнению следовало ранее, чем в 2022 году, начав военное освоение Украины.

Хотя весь 2021 год Москва стягивала войска к украинским границам вторжение было спонтанным, к нападению россияне совершенно не готовились… А как же раняя риторика о руке военной «помощи» жителям Донбасса, которые терпели 8 лет? Также и Крым был аннексирован «спонтанно». Куда не глянь у Путина все происходит по чистой случайности, словно в назойливых роликах сказочное обогащение без всяких усилий.

Агрессивный милитаристский угар путинской клики дает свои ожидаемые плоды. В частности новоизбранный президент США Трамп, реагируя на усиливающийся силовой диктат Путина предлагает государствам-членам НАТО увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП и поддерживает украинскую идею «мира посредством силы». Иной реакции на силовое безумие трудно ожидать.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/966

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