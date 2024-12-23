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Кабмін встановив фіксовані ціни за електроенергію для будинків без опалення

Кабмін встановив фіксовані ціни за електроенергію для будинків без опалення

Учасників ринку енергетики зобовʼязали встановлювати пільгові зафіксовані ціни на електроенергію для побутових споживачів багатоквартирних будинків без теплопостачання або газифікації.

Про це повідомив представник Кабміну при Верховній Раді Тарас Мельничук.

Як зазначають у повідомленні, пільгові ціни встановлять для побутових споживачів багатоквартирних будинків, які не мають централізованого або автономного опалення чи постачання газу.

"Передбачено встановлення за певних умов пільгових фіксованих цін на електричну енергію для побутових споживачів, які проживають в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання або системи автономного теплопостачання, які використовують будь-які види енергоносіїв, крім електричної енергії", – повідомив Мельничук.

Джерело: epravda.com.ua

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