Стінг заспівав Shape of my Heart під бандуру: на інструменті зіграв український військовий бандурист Тарас Столяр

Культовий британський музикант Стінг заспівав пісню Shape of My Heart під акомпанемент бандури, на якій грав український військовий бандурист Тарас Столяр

Про це повідомив начальник групи комунікацій 128 окремої бригади ТрО ЗС Олександр Курбатов на своїй сторінці у Facebook.

Він поширив відео, на якому видно, як Столяр, одягнений у військову форму, виконує мелодію на бандурі, а поруч співає культовий британський музикант Стінг.

"128-ма бригада і Стінг, який співає під українську бандуру. Звучить так, ніби саме для цього виконання пісня і була написана. Гармонічно і мелодійно - це абсолютно рідна музика для бандури. Це 128 гірсько-штурмова, наші сусіди, ви круті хлопці", - написав він під відео.

Раніше легендарна рок-група Metallica опублікувала відео, де заслужений артист України Тарас Столяр, який нині служить у 112-й окремій бригаді ТрО, грає їхній хіт Nothing Else Matters на бандурі.

Джерело: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»