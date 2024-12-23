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Прокуратура не змогла відсудити 5 мільйонів у фірми, яка займалась благоустроєм "Укрзалізниці"

Прокуратура не змогла відсудити 5 мільйонів у фірми, яка займалась благоустроєм Укрзалізниці

Господарський суд міста Києва відмовив у задоволенні позову прокуратури, яка хотіла відсудити 5,08 млн грн у ТОВ "Рілейд". Фірма отримала підряд у змові з іншим підприємством щодо благоустрою залізничного пасажирського сполучення Київ-аеропорт "Бориспіль".

Про це свідчить рішення суду від 25 листопада.

У 2018 році "Укрзалізниця" замовила ТОВ "Рілейд" роботи з благоустрою та озеленення території на об`єкті будівництва "Організація залізничного пасажирського сполучення м. Київ - Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Компанія отримала кошти і виконала роботи.

Як пізніше встановив Антимонопольний комітет, "Рілейд" отримав підряд у змові з ТОВ "Плутоніус лімітед", за що був оштрафований на 68 тис грн.

Прокуратура стверджувала, що підписаний договір між УЗ та ТОВ "Рілейд" суперечить інтересам держави і суспільства і є порушенням правових та економічних засад функціонування господарської діяльності у сфері публічних закупівель. Відповідно необхідно визнати угоду недійсною та стягнути з компанії 5,08 млн грн на користь "Укрзалізниці".

Водночас, суд дійшов висновку, що угода не суперечить інтересам держави, а факт антиконкурентних узгоджених дій під час закупівлі не є підставою для визнання оспорюваних правочинів недійсними. Тому в задоволенні позову відмовив.

Згідно з youcontrol, до 2020 року засновником та керівником столичного ТОВ "Рілейд" був киїнин Юрій Кулаков. Наразі засновником та директором підприємства є Василь Нікула з села Багна Чернівецької області.

Нагадаємо:

У жовтні Господарський суд міста Києва стягнув з ТОВ "Рілейд" на користь АТ "Укрзалізниця" 7,13 млн грн. Тоді йшлося про угоду щодо робіт під час будівництва залізничного пасажирського сполучення Київ-аеропорт "Бориспіль", яку "Рілейд" теж отримав у змові, але з іншим підприємством - ТОВ "Укрспецтехрембуд".

Джерело: epravda.com.ua

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