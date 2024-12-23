Система реверсної дотації віджила своє та має бути скасована - Кулеба

Система реверсної дотації віджила своє та має бути скасована, оскільки вона знижує зацікавленість тих чи інших громад заробляти більше та розвиватись, тому схема дотування збиткових громад має бути змінена докорінно, вважає віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр громад та територій Олексій Кулеба.

В першій частині інтерв’ю для ZN.UA він зазначив, що така система аж ніяк не про справедливість, оскільки у будь-якої громади формується певний надлишковий реверс.

Він нагадав, що із 1470 громад 200 окуповано, а за рік доходи громад у середньому по країні зросли на 15%. Та це не означає, що в кожній громаді — зростання. Зокрема, виникла величезна диспропорція.

«Коли я був головою ОДА, то чудово засвоїв цей урок. А дав його мені один із дуже відомих мерів прифронтової громади. Він прийшов до мене й каже: «Мені потрібно допомогти сусідній громаді, хочу перерахувати 80 мільйонів гривень на такий-то проєкт». Зрештою ми все погодили, а потім я дізнаюся від своїх фінансистів, що в нього просто сформувався надлишковий реверс. І щоб його не вилучали, мерові потрібно було терміново кудись перенаправити гроші. В усіх великих міст схожа історія», — зазначив міністр.

За його словами, часто на формування надлишку впливає той момент, що прилеглі до міста підприємства реєструються саме у місті і, відповідно, сплачують податки теж там. В підсумку місто отримує додаткові доходи не вкладаючись у них.

«Я точно не проти таких громад і їхнього зростання. Але я впевнений у тому, що нам потрібно повністю змінити систему вирівнювання. І це перший мій виклик 2025 року», — заявив міністр.

Кулеба вказав, що у 2025 році реверс не стосуватиметься тільки прифронтових громад та пояснив, що діюча система вирівнювання фінансових можливостей місцевих бюджетів ґрунтується на індексі податкоспроможності (ІПС), який відображає те, наскільки доходи від ПДФО в громаді на душу населення відрізняються від середнього показника по країні.

«Якщо ІПС нижчий за 0,9, громада одержує дотацію, яка покриває 80% дефіциту. За ІПС від 0,9 до 1,1 дотації не передбачено. Якщо ІПС вищий за 1,1, громада має передати 50% перевищення в державний бюджет — це і є реверсна дотація», — вказав глава мінрозвитку та підкреслив, що через війну відбувається масова релокація підприємств, що впливає на економічну активність регіонів.

Другим викликом для себе на наступний рік Кулеба назвав створення коефіцієнтів заможності громад.

«Ми маємо методологічно пояснити, що таке заможна громада, чого потрібно прагнути, щоби стати заможною громадою. Водночас чітко окреслити стимули. Тому що нині, на жаль, система виглядає як несправедливий перерозподіл чогось кудись», — окреслив міністр.

Джерело: https://t.me/znua_live/182422

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