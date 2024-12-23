Рашисты готовят провокацию против Украины в странах Евросоюза

В соцсетях пропагандисты массово призывают к проведению митингов в Кельне, Берлине и Париже, «против нарушений прав человека в Украине». Это - часть информационной кампании пророссийских сил, отмечают в ЦПД.

Цель этой провокации — подорвать поддержку Украины за границей, продемонстрировать недовольство украинцев действиями власти и дискредитировать мобилизацию. Это обычная тактика русской пропаганды для распространения дезинформации в Европе - говорится в сообщении.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/47578

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