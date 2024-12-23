❗️Війна продовжиться до середини 2026-го: МВФ оновив негативний сценарій для України. Передбачає більш інтенсивну та тривалу війну, шок для економіки і масштабніші відключення світла, ніж базовий сценарій, за яким бої закінчаться у 4 кварталі 2025. І це знову нагадує ворожіння на кавовій гущі.

● Финляндия, Швеция, Италия и Греция на саммите в финской Лапландии договорились поддерживать Украину "так долго и много, сколько потребуется", заявил финский премьер-министр Петтери Орпо.

● Это безумие осознавать, что Саудовская Аравия неоднократно запрашивала экстрадицию виновного в автомобильной террористической атаке в Германии, но немецкие власти и Европа игнорировали их запросы — Хасан Сахвани, экономист, политик в ОАЭ

● Министр иностранных дел Ирана: Сирия покинула нашу ось сопротивления

● Угорський прем'єр пропонує «трюк» для збереження поставок російського газу через Україну. Орбан каже, що переговори про транзит тривають «як з Україною, так і з росією». Він пропонує оформити російський газ «у власність покупців» ще до моменту його потрапляння до України.

● Турецкая газета Habertürk пишет: «Асма аль-Асад попросила о разводе и хочет покинуть россию. Согласно сообщению газеты, Асма аль-Асад, имеющая британское гражданство, выразила недовольство условиями жизни в российской столице москве и хочет вернуться в Лондон». Наверное, климат не подошел))

● На кордоні з Україною значно пасажиропотік зріс до рекордних обсягів за останні кілька років — Державна прикордонна служба України. У середньому це по 75 тисяч осіб — на в’їзд і на виїзд.

● Попит на приватні бункери по всьому світу стабільно зростає на тлі триваючих війн в Україні та на Близькому Сході. Однак експерти попереджають — у разі початку ядерної війни, вони не врятують своїх власників.

● Майже всі зламані реєстри і так були у вільному доступі, — ексміністр Юстиції Малюська. Він запевнив, що резервних копій у Мін’юсту багато, тому те, що інформація буде відновлена, сумнівів немає

● Катар пригрозил прекратить поставки СПГ в Европу, если новый закон ЕС будет предусматривать штрафы до 5% дохода за несоблюдение норм по экологии и правам человека, пишет Financial Times.

● Узбекистан окончательно завершил переговоры с США по присоединению ко Всемирной торговой организации (ВТО). Стороны подписали соответствующий протокол в Вашингтоне.

● Нетаньяху будет арестован, если приедет в Польшу на мероприятие, посвящённое 80-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим — замглавы польского МИД Владислав Бартошевский. Власти Польши будут действовать в соответствии с обязательствами страны перед МУС, заявил чиновник.

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● путин заявил, что бездействие рф по отношению к происходящему вокруг Украины в 2022 году было бы преступлением по отношению к интересам россии и ее народа. Он также отметил, что россия должна была раньше готовиться к боевым действиям, действовать более решительно и выбрать момент, чтобы их начать, а не ждать.

● КНДР передала рф балістичні комплекси середньої дальності KN-15, – рашаЗМІ. Дальність цієї ракети 1200-2000 км, в залежності від модифікації. Вага бойової частини 500-1000 кг.

● Мазут после затонувшего танкера дошел до Крыма. В Керчи и Ленинском районе Крыма ввели режим ЧС муниципального характера, сообщил советник главы республики Олег Крючков. Выброс обнаружили в море и на берегу в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале. Сейчас там работают силы МЧС, Министерства экологии и природных ресурсов Крыма. В Анапе шторм унёс в Чёрное море мешки с мазутом, которые несколько дней собирали волонтёры. Волнующееся море может выбросить на берег ещё больше чёрной жижи, предупреждают специалисты.

● В россии за двое суток произошло 13 поджогов машин, зданий и фейерверков

● В связи с участившимися случаями использования фейерверков для поджогов в российских городах, депутат Кирьянов предложил госдуре запретить их продажу, назвав свободную доступность пиротехники угрозой для безопасности граждан.

● Председатель Духовного управления мусульман заявил, что многожёнство не нарушает светское законодательство россии

● Рашисты в школах ВОТ назначили «ответственных» за искажения истории и изменение самоидентичности украинских детей. Оккупанты называют это «навигаторы детства». Преимущественно это гастролеры, советники директора по воспитанию детей, прибывшие на временно оккупированные территории из россии, сообщает Центр национального сопротивления.

● россиянки должны рожать до 35 лет, заявила депутат госдуры Татьяна Буцкая.

● Пломбииир!!! Депутат госдуры Галина Хованская объяснила, почему жители новостроек иногда вынуждены подниматься пешком даже на 40-й этаж. Она заявила, что в россии не производят лифты для современных высотных зданий, а импортировать их стало крайне сложно.

Новости портала «Весь Харьков»