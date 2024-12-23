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ISW: путін розширює програму мілітаризації молоді для довгострокової війни в Україні

ISW: путін розширює програму мілітаризації молоді для довгострокової війни в Україні

Він продовжує розширювати мережу програм так званого військово-патріотичного виховання молоді в росії та окупованій території України напередодні оголошеного кремлем "Року захисника Вітчизни" у 2025 році.

путін затвердив список з чотирьох доручень для російського уряду, які включають розпорядження про:

● створення та розвиток мережі "військово-спортивних таборів" для популяризації служби в армії серед молоді;

● розширення кремлівської програми "Дороги перемоги";

● створення онлайн-платформи для організації програм так званого військово-патріотичного виховання для російської молоді;

● переведення одного дитячого "оздоровчого табору" на цілорічний режим роботи.

Крім того, він використовує свою програму "Час героїв", щоб призначити ветеранів війни в Україні на державні посади і мілітаризувати російське суспільство в цілому

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/54887

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