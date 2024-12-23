На фронті загинув боєць батальйону ТрО з Харкова

Під час виконання бойового завдання 15 грудня поблизу населеного пункту Стариця на Харківщині загинув солдат Сергій Сало, боєць 226 окремого батальйону територіальної оборони.

Про це повідомили у Валківській міській раді.

Сергій Сало народився 28 травня 1971 року в Харкові. Понад 15 років він працював у колективі вогнеборців Шевченківського району, обіймав посаду інспектора пожежної охорони. Потім влаштувався до однієї з будівельних фірм.

Рідня військового – з села Свинарі Валківської міської громади. Сюди захисник перевіз дружину і доньку з Харкова після початку повномасштабного вторгнення.

У серпні 2022 року став на захист України, воюючи на Запорізькому та Харківському напрямках. За мужність і професіоналізм Сергій Сало неодноразово отримував відзнаки.

Агентство Телевидения Новости