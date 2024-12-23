В Тюменській області відзняли російський ешелон з північнокорейською технікою

На платформах 10 САУ М1989 «Koksan», з гарматою калібром 170 мм.

В закритих вагонах, не виключено, можуть знаходитись 4 БРСД «Pukguksong-2» з дальністю до 2000 км.

Ракета «Pukguksong-2», по суті, є наземним варіантом балістичної ракети «Pukguksong-1», яка призначена для пусків з підводних човнів.

За неофіційними даними, її розробка могла стартувати ще до 2014 року, і скільки загалом часу пішло на створення цієї ракети, сьогодні невідомо.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/66057

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