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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 23 грудня 2024 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 23 грудня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 22 по 23 грудня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:

✅10 – на ліквідацію пожеж;

✅5 – на допомогу населенню;

✅6 – інші виїзди.

● За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами.

● О 13:27 у м. Дергачі Харківського району сталася побутова пожежа, наслідком якої стала загибель 2 людей похилого віку. ️На місце оперативно прибули вогнеборці, які встановили, що у приватній оселі горять речі домашнього вжитку та ліжко на площі 1 м кв. Попри невелику площу займання сильне задимлення призвело до загибелі чоловіка 1935 та жінки 1937 років народження. ️О 14:12 вогонь був ліквідований. Причина виникнення загоряння наразі встановлюється.

● О 18:45 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку на пров. Дипломатичному Новобаварського району міста Харкова. ️На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів вогнем були охоплені кімнати, перекриття та дах житлового будинку на площі 150 м кв. На місці пожежі рятувальники виявили тіло загиблої жінки 1942 року народження. ️Причина виникнення пожежі наразі встановлюється. На місці події працювало 17 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 2 одиниці вибухонебезпечних предметів.

❗Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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