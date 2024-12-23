Оперативна інформація станом на 16.00 23.12.2024 щодо російського вторгнення

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту зросла до 164.

Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБ, та здійснювати атаки на всіх напрямках сходу та півдня нашої країни. Сили оборони тримають рубежі та вживають необхідних заходів для недопущення прориву оборони.

Окупанти застосовували артилерію та авіацію по районах населених пунктів Бачівськ, Велика Писарівка, Лугівка, Олександрівка Сумської області.

За наявною інформацією, росіяни здійснили 237 обстрілів по території Курської області рф, зокрема 24 - із реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку сьогодні відбулося три бойових зіткнення. Наші війська відбили одну атаку росіян у районі Вовчанська, ще два боєзіткнення досі тривають.

П’ять штурмів загарбників відбиті нашими воїнами поблизу Кіндрашівки, Петропавлівки, Колісниківки, Лозової та Богуславки на Куп’янському напрямку, ще сім боєзіткнень тривають дотепер.

На Лиманському напрямку ворог 17 разів атакував у районах Греківки, Новоєгорівки, Зеленого Гаю, Нової Кругляківки, Твердохлібового, Надії, Новосергіївки, Тернів та Іванівки, шість боєзіткнень на цей час незавершені.

На Сіверському напрямку в районі Білогорівки, Григорівки наші захисники відбили вісім ворожих штурмів, п’ять боєзіткнень наразі тривають.

На Краматорському напрямку противник сьогодні сім разів штурмував позиції українських захисників у районі Ступочок, Часового Яру та Предтечиного, незавершеними залишаються ще два боєзіткнення.

На Торецькому напрямку противник 13 разів атакував позиції наших військ у районах Диліївки, Дачного, Білої Гори, Щербинівки та Торецька, досі тривають шість боєзіткнень.

На Покровському напрямку в районах населених пунктів Миролюбівка, Даченське, Новий Труд, Новотроїцьке, Зелене, Новоєлизаветівка, Новооленівка, Новопустинка та Успенівка від початку доби ворог атакував вже 21 раз, 11 атак відбито, точаться запеклі бої.

Сім ворожих штурмів вже відбито нашими захисниками в районах населених пунктів Курахове, Петропавлівка, Сонцівка, Старі Терни та Андріївка на Курахівському напрямку, дотепер тривають 11 боєзіткнень. Водночас, ворог завдав авіаційних ударів по району населеного пункту Андріївка, скинувши дві керовані бомби.

На Времівському напрямку тривають сім з вісімнадцяти розпочатих противником штурмів поблизу Новодарівки, Дачного, Костянтинопольського, Костянтинополя, Розливу, Роздольного, Нового Комара та Новосілки. Крім того, ворог скинув дев’ять керованих авіаційних бомб по районах населених пунктів Темирівка та Костянтинопіль.

В районі Білогір’я на Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили один ворожий штурм.

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази без успіху намагався вибити наших захисників із займаних позицій.

На Придніпровському напрямку ворог активних дій не проводив.

Підтримуйте Сили оборони!

Боротьба триває!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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