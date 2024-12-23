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Китай рухається до світового домінування у ШІ поки США загрузли у дискусіях про регулювання — Fox News

Китай рухається до світового домінування у ШІ поки США загрузли у дискусіях про регулювання — Fox News

Загроза національній безпеці США зростає на тлі інвестицій Китаю у стрімкий розвиток технологій штучного інтелекту, йдеться у звіті коаліції American Edge Project, висновки з якого наводить телеканал.

У звіті пояснюється, що Китай послідовно рухається вперед у розгортанні штучного інтелекту, тоді як Сполучені Штати «загрузли у визначенні пріоритетів регулювання ШІ.

Експерти попереджають про зростаючу загрозу національній та економічній безпеці США, оскільки Китай приступив до реалізації плану вартістю 1,4 трильйона доларів, щоб «домінувати у світі технологій до 2030 року».

У звіті міститься застереження, що КНР застосовує технології «як троянського коня для імплантації своїх цінностей у глобальну інфраструктуру».

Крім того, описується, як китайські моделі штучного інтелекту цензурують історичні події на власну користь, заперечуючи факти про порушення прав людини, та фільтрують критику китайських політичних лідерів.

The Wall Street Journal, у свою чергу, наголошує на активізації «чипової війни» між США та Китаєм.

«Незважаючи на те, що експортні обмеження США завадили прогресу Китаю в розробці передових чипів, Пекін агресивно нарощував виробництво так званих застарілих чипів.

Вони не такі привабливі, як чипи вищого класу, як, наприклад, мікросхеми штучного інтелекту від Nvidia, але вони потрібні для таких основних речей, як автомобілі та побутова техніка», — йдеться у публікації.

У 2024 році Китай витратив 41 мільярд доларів на обладнання для цієї сфери, що на 29% більше, ніж минулого року. Це приблизно 40% загального обсягу в усьому світі.

Джерело: https://t.me/znua_live/182393

Новости портала «Весь Харьков»

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