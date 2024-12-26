Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.24 орієнтовно
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.24 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 26.12.24
особового складу / personnel ‒ близько/ about 780860 (+1540) осіб / persons,
танків / tanks ‒ 9630 (+2) од,
бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 19933 (+10) од,
артилерійських систем / artillery systems – 21357 (+24) од,
РСЗВ / MLRS – 1256 (+0) од,
засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1031 (+1) од,
літаків / aircraft – 369 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 20971 (+63),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3003 (+55),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 32180 (+63) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 3667 (+0)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!
#stoprussia
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua