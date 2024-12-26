Лавров заявил, что Россию не устроит перемирие в Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москву не устроит перемирие с Киевом, поскольку российской стороне нужны «юридически обязывающие гарантии». В интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» он подчеркнул, что западные страны и Украина сейчас активно обсуждают возможность перемирия, однако, по его мнению, такие действия лишь позволят Киеву накопить силы, чтобы потом «снова попытаться нанести России стратегическое поражение, выполняя указания своих хозяев».

«Перемирие нас не устроит. Нам нужны надежные юридически обязывающие договоренности, которые нацелены на устранение главных причин конфликта», — отметил Лавров. Министр добавил, что необходимо работать над долгосрочным урегулированием кризиса в Европе, включая украинский, с обязательным юридическим закреплением достигнутых договоренностей.

Лавров также указал, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом совсем не означает автоматического начала переговоров между Россией и США. «Мы никогда не делали заявлений, что с приходом администрации Трампа обязательно начнется переговорный процесс по глобальной безопасности, по Украине», — пояснил министр. Он подчеркнул, что Москва не испытывает иллюзий относительно легкого разрешения украинского кризиса. По его словам, урегулирование возможно лишь в рамках договоренностей, которые обеспечат надежную безопасность и стабильность в Европе, учитывая интересы России и других стран.

Владимир Путин в июне обозначил условия для прекращения огня и начала переговоров. Среди них — вывод украинских войск из Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, отказ Украины от вступления в НАТО, подтверждение безъядерного статуса и признание Крыма и четырех областей частью России. Кроме того, Путин потребовал снятия санкций с России. Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти условия ультиматумом и отказался их обсуждать.

Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял, что способен быстро завершить войну между Россией и Украиной, однако конкретные детали этого плана пока неизвестны. По данным Reuters, советники Трампа разработали несколько вариантов. Кит Келлог предложил заморозку боевых действий вдоль линии фронта, отказ от приглашения Украины в НАТО на 10 лет и использование американской военной помощи Киеву как рычага давления на Москву. Содержание инициативы Джей Ди Вэнса не раскрывается, но ранее он выступал за создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и сохранение нейтрального статуса Украины. Ричард Гренелл предлагает создать «автономные зоны» в рамках мирного соглашения и отказаться от поддержки вступления Украины в НАТО.

Владимир Зеленский, ранее заявлявший, что переговоры возможны только при условии возвращения к границам 1991 года, в ноябре допустил, что оккупированные территории Киев может вернуть дипломатическим путем. Однако он подчеркнул: прекращение огня возможно только при приглашении Украины в НАТО. Министерство иностранных дел Украины подтвердило эту позицию, заявив, что членство в альянсе является единственной гарантией долгосрочного мира.

7 декабря в Париже состоялась встреча Зеленского с Трампом. По данным Reuters, Трамп заявил украинскому президенту о необходимости немедленного прекращения огня и начала мирных переговоров, подчеркнув, что Киев должен получить гарантии безопасности. После встречи Трамп отметил, что Зеленский готов к заключению мира. Избранный президент США также заявил, что Владимир Путин понес значительные потери и «уже проиграл». 23 декабря Трамп сообщил, что ждет встречи с Путиным, чтобы обсудить завершение войны.

Джерело: nigroll.com

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