Оперативна інформація станом на 16.00 26.12.2024 щодо російського вторгнення

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту зросла до 114.

Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБ. Сили оборони тримають рубежі та вживають необхідних заходів для недопущення прориву оборони.

Окупанти не припиняють застосовувати артилерію та авіацію по території України. Під ворожими обстрілами опинилися райони населених пунктів Олександрівка, Потапівка, Порозок, Фотовиж, Бачівськ, Янівка, Вовківка, Середина-Буда, Петрушівка, Тур’я Сумської області; Тимоновичі, Попівка, Грем’яч, Заріччя Чернігівської області; Відродженське Харківської області. За наявною інформацією, ворог завдав авіаударів некерованими ракетами по районах населених пунктів Олександрівка, Попівка Сумської області та Гранів Харківської області.

На Харківському напрямку сьогодні відбулося два бойових зіткнення в районах Вовчанська та Стариці.

Шість штурмових дій загарбників відбивали наші воїни поблизу Западного, Лозової та Кругляківки на Куп’янському напрямку, два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Копанок, Чернещини, Новосергіївки, Платонівки, Зеленого Гаю, Дружелюбівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Торського, Серебрянського лісу та Григорівки. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже 18 боєзіткнень, з яких чотири тривають дотепер.

На Сіверському напрямку сьогодні окупанти тричі атакували в районі Білогорівки, наші захисники успішно відбили всі атаки.

На Торецькому напрямку противник вісім разів атакував позиції наших військ поблизу Диліївки та Торецька, два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Покровському напрямку в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Даченського, Нового Труда, Піщаного, Покровська, Новооленівки, Шевченка та Новотроїцького – точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій, 21 атаку нашими захисниками вже відбито.

На Курахівському напрямку тривають 17 боєзіткнень в районах населених пунктів Петропавлівка, Слов’янка та Курахове. Одинадцять ворожих штурмів вже відбито нашими захисниками.

В районах населених пунктів Янтарне, Времівка, Костянтинопіль, Новий Комар, Костянтинопольське на Времівському напрямку наші захисники відбили 12 ворожих атак, шість боєзіткнень тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворог активних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку в районі населеного пункту Новоандріївка загарбники здійснили одну марну спробу потіснити наших оборонців із займаних позицій.

На Придніпровському напрямку наші захисники відбили одну атаку ворога.

Десять боєзіткнень відбулось сьогодні на Курському напрямку, противник скинув дев'ять керованих авіаційних бомб по районах населених пунктів та позиціям наших оборонців, завдав 201 артилерійський обстріл, зокрема 13 - із реактивних систем залпового вогню.

Підтримуйте Сили оборони!

Боротьба триває!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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