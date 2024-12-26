За 11 місяців 2024 року в Україні лікарі провели 467 трансплантацій органів, з них понад 65% від померлого донора, — МОЗ

Вказано, що серед усіх трансплантацій органів було 311 нирок, 93 печінки та 63 сердець.

Найбільше пересадок відбулося в Першому медичному обʼєднанні Львова, Національному інституті хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова та Інституті серця МОЗ України.

Також відбувалася трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин. Крім того, у Національному інституті раку виконали першу алогенну трансплантацію.

Джерело: https://t.me/u_now/149015

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