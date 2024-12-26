#День нитіка відзначають сьогодні у світі

США та ЄС "спалили" на війну 300 млрд євро, які ми могли б витратити на підвищення рівня життя у всій Європі. А що в результаті? Ми вступили у війну з росією, до якої виявилися неготові, — прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

В інтерв'ю виданню Magyar Nemzet політик вкотре повторив кремлівські наративи, виставив себе "патріотом" та натякнув на план захоплення влади у ЄС шляхом об'єднання з європейськими ультраправими партіями.

Головне з інтерв'ю:

● Америка і Європа разом витратили близько 300 мільярдів євро на війну, гроші, які можна було б використати для швидкого підвищення рівня життя по всій Європі. Ми могли б підняти всі Балкани до рівня європейського розвитку. Ми могли б приборкати міграцію, ми могли б побудувати абсолютно нову європейську систему оборони. Але ці гроші були спалені. І що в результаті?

П'ята частина території України під окупацією, сотні тисяч вбитих, сотні тисяч покалічених, сотні тисяч поранених, сотні тисяч овдовілих, осиротілих. А тим часом мільйони людей втекли з України, інфраструктура, транспортна та енергетична системи якої зруйновані, і країна не здатна підтримувати себе економічно в осяжному майбутньому.

● На Заході світу при владі одночасно перебувають кілька лідерів, які є неетичними, потурають небезпечним ідеям і не здатні захистити свої країни. Протягом року після виборів 2020 року, які були явно сфальсифіковані, щоб позбавити Дональда Трампа президентства, Ангела Меркель, сильна і стабільна канцлерка Німеччини, пішла, а складна політична система Франції почала показувати своє найпотворніше обличчя. І саме в цей час ми вступили у військовий конфлікт з росією, який був нам не під силу.

● Новому президенту США подобається Угорщина. Президент Китаю відвідав дві країни ЄС — Францію та Угорщину. Наш друг — президент Туреччини, наш "чесний партнер" — президент росії, наш добрий друг — прем'єр-міністр Ізраїлю. В історії угорської дипломатії навряд чи коли-небудь було щось подібне.

● З перемогою Дональда Трампа, у європейських "патріотів" з'явився шанс переломити ситуацію. Найважливішим, звичайно, було те, що європейські "патріоти" створили і організували себе. Поки ти не зберешся з однодумцями, не проголосиш свою програму, не піднімеш прапор, ти можеш тільки мріяти.

● У нас є план боротьби, як побудувати співпрацю з європейськими консерваторами, як дати зрозуміти Європейській народній партії, що справжня християнсько-демократична правота і традиція — з "патріотами", а не з ними.

По-перше, ми хочемо реорганізувати європейську партійну карту, а потім взяти під контроль Європейську комісію через більшість у Європарламенті.

Такі наші амбіції. Їх реалізація, безумовно, займе кілька років, але патріотична перемога відкриє можливості та перспективи для європейських націй та громадян, заради яких варто працювати.

Джерело: https://t.me/znua_live/182981

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