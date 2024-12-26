Розслідування провальної спроби введення воєнного стану в Південній Кореї виявило плани «спровокувати» КНДР на напад — Yonhap News

За даними південнокорейської поліції, такі детальні плани були збережені в блокноті, який належить колишньому командувачу військової розвідки. Пізніше його також було заарештовано в рамках розслідування, розпочатого після того, як президент Юн Сок Йол запровадив воєнний стан в ніч на 3 грудня.

За словами поліції, план полягав у тому, щоб спровокувати Пхеньян на напад на де-факто західному міжкорейському морському кордоні, відомому як Північна розмежувальна лінія (NLL) в Жовтому морі.

За даними поліції, плани були детально викладені на 60-70 сторінках блокнота, який належить колишньому генерал-майору армії Но Санг Вону, повідомляє сеульське агентство Yonhap News.

Но, якого у 2018 році звільнили з армії за звинуваченням у сексуальному насильстві, є близьким помічником колишнього міністра оборони Кім Йонг Хюна, який також був заарештований.

Раніше опозиційні партії заявляли, що дії Кіма були спробою спровокувати війну з Пхеньяном, щоб виправдати воєнний стан.

Північна Корея також повідомляла про польоти безпілотників над Пхеньяном і заявила, що збила один з них, звинувативши в інциденті південнокорейських військових.

Влада проводить розслідування проти Юна та його помічників у зв'язку з указом про воєнний стан, який став 17-м в історії Південної Кореї, а сам Юн з тих пір піддався імпічменту і очікує суду в Конституційному суді.

Кілька військових офіцерів також були заарештовані.

У середу Юна знову викликали на допит слідчі, а в п'ятницю Конституційний суд має провести перше слухання у справі про імпічмент. Досі 63-річний політик не підкорявся наказам слідчих і не приходив на допити.

Однак у понеділок Конституційний суд заявив, що продовжить розгляд справи, і повідомлення Юну вважатимуться врученими, незалежно від того, отримав він їх чи ні.

Джерело: https://t.me/znua_live/182907

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