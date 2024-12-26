Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 26 грудня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 25 по 26 грудня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів, з яких:

✅14 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких спричинені ворожим обстрілом;

✅1 – на допомогу населенню;

✅6 – обстеження території після обстрілу;

✅5 – інші виїзди.

● Вранці російські окупанти завдали масованих повітряних ударів по місту Харкову та передмістю. Влучання були зафіксовані у Салтівському, Немишлянському, Київському, Індустріальному, Слобідському, Основ'янському районах міста Харкова та Харківському районі області. Сталися руйнації та пошкодження будівель, а також 4 осередки займання. Зокрема в Основ’янському та Слобідському районах міста горіли 2 приватні житлові будинки. За попередніми даними 6 осіб постраждали. До ліквідації наслідків ворожої атаки були залучені підрозділи ДСНС, Нацполіції, медики та комунальні служби.

● Внаслідок побутової пожежі, яка виникла у житловому будинку на вулиці Безлюдівська Основ’янського району міста Харкова, загинув 36-річний чоловік. Площа горіння склала 150 м кв. До пожежогасіння залучалися 13 рятувальників та 3 одиниці техніки. Причина загоряння встановлюється.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 93 одиниці вибухонебезпечних предметів.

❗Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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