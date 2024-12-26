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Морський коридор і українська економіка

Морський коридор і українська економіка

В кінці року прийнято підводити підсумки. В тому числі і економічні. Один з найголовніших показників для української економіки – можливість стабільного експорту. Так щоб у великих обсягах, і так, щоб жодні оплачені москвою фермери у третіх країнах не могли на цей експорт впливати. Забезпечити такий рівень експорту здатні тільки порти. Тому статистика, яку нещодавно оприлюднили стосовно їх роботи, ключова для всієї економіки.

Отже, в грудні стало відомо, що українські морські порти вже обробили вантажів на 70% більше, ніж торік. Все це завдяки функціонуванню морського коридору, безпеку якого забезпечують Морські дрони СБУ. Без коридору держава не могла б експортувати продукцію через свої порти, що б зупинило багато заводів та аграрних виробництв. Тому не буде перебільшенням сказати, що саме морські дрони Служби допомагають «тримати на плаву» українську економіку.

Вкрай важливо і те, що Україна сама контролює свій експорт та імпорт та не залежить від інших країн. Крім того, шлях, який забезпечують морські дрони, дозволяє транспортувати не лише агропродукцію, як це було за часів існування «Зернової угоди» з кремлем, а й інші вантажі. Наприклад тепер наша держава може експортувати рудні вантажі, обсяг яких зріс до 16,7 млн т порівняно із 3,2 млн т у 2023 році. Можу гарантувати: не було б морського коридору, в Україні б стала вся залізорудна і металургійна промисловість.

Загалом, морські дрони кардинально змінили ситуацію на Чорному морі – росія, яка вважала себе господарем в регіоні, зараз не контролює ситуацію. Всі військові кораблі противника знаходяться під прицілом дронів, а тому не можуть зупинити роботу нашого морського коридору. Відзначу, що завдяки постійній розробці і вдосконаленню нових видів зброї, підлеглі Малюка завжди на крок попереду. Як тільки росіяни думають, що пристосувались до тактики Служби і морських дронів, слідує новий, несподіваний удар, до якого ворог не підготовлений. Нагадаю, нещодавно Служба вперше вразила морськими дронамивертольоти і літаки московитів.

Очевидно, що в умовах війни проблем у вітчизняної економіки більше ніж достатньо. Високі ризики суттєво ускладнюють як поточну роботу, так і стратегічне планування. Та в той же час, слід розуміти і ті небезпеки, які змогла оминути Україна. Стабільна робота морського коридору – ключовий фактор нашої економічної стабільності.

Джерело: https://t.me/allgolobutsky/30132

Новости портала «Весь Харьков»

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