Канада, Панама, Гренландія... Трамп привітав співвітчизників зі святами

З Різдвом, Америко: Трамп привітав співвітчизників зі святами, розкритикувавши демократів і згадавши про свої територіальні забаганки.

Обраний президент США опублікував у власній соцмережі Truth Social кілька дописів. Спочатку він виставив фото з дружиною Меланією і вирішив своєрідно "привітати" зі святами демократів.

«З Різдвом, радикальні ліві безумці, які постійно намагаються перешкоджати нашій судовій системі і нашим виборам. Вони знають, що їхній єдиний шанс на виживання — це отримати помилування від людини, яка абсолютно не розуміє, що вона робить», — написав Трамп, натякаючи на судові "переслідування" його самого та останні рішення Джо Байдена щодо помилувань ув'язнених.

Однак на цьому республіканець не зупинився і вирішив додати до "вітань" чергове висловлювання щодо власних територіальних апетитів. Так, Трамп знову згадав Канаду, Панаму та Гренландію.

«Щасливого Різдва усім, включно з чудовими солдатами Китаю, які з любов'ю, але незаконно, експлуатують Панамський канал (де ми втратили 38 000 осіб під час його будівництва 110 років тому), завжди стежачи за тим, щоб Сполучені Штати вкладали мільярди доларів у «ремонт», але не мали абсолютно жодного слова щодо його використання.

А також губернатору Канади Джастіну Трюдо, чиї податки для громадян занадто високі, але якщо Канада стане нашим 51-м штатом, їхні податки скоротять на понад 60%, їхній бізнес негайно подвоїться, і вони будуть захищені у військовому відношенні, як жодна інша країна у світі.

А також, народу Гренландії, який потрібен Сполученим Штатам, з метою національної безпеки і який хоче, щоб США були там, і ми будемо!...», — написав Трамп.

Натомість чинний президент США Джо Байден у своєму привітанні з Різдвом закликав американців "знайти момент для тихих роздумів" і закликав жити "у світлі та любові". Глава Білого дому акцентував, що незважаючи на всі труднощі, між американцями "набагато більше спільного, ніж відмінного".

Джерело: https://t.me/znua_live/182976

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