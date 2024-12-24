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У Британії митці та медіа виступили проти використання ШІ-компаніями матеріалів, захищених авторським правом

У Британії митці та медіа виступили проти використання ШІ-компаніями матеріалів, захищених авторським правом

Лейбористський уряд висунув пропозицію, яка дозволила б компаніям на кшталт OpenAI, Google і Meta використовувати опубліковані твори для навчання своїх ШІ-систем, якщо власники цих матеріалів не заявлять про відмову. Письменники, видавці, музиканти, фотографи, кінематографісти та редакції газет розкритикували таку пропозицію, пише The Guardian.

Креативні індустрії наполягають, щоб розробники штучного інтелекту отримували дозвіл, укладали ліцензійні угоди та сплачували правовласникам за використання їхніх робіт для навчання алгоритмів, здатних створювати тексти, відео, малюнки та музику.

Джерело: https://t.me/spravdi/43784

Новости портала «Весь Харьков»

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